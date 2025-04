Literatur: Leid, Streit und Rausch - Mit Mama unterwegs auf Jakobsweg

1 Riesenblasen, Riesenstreit, Riesenrausch - für Tobi Schlegl war die Zeit mit seiner Mutter auf dem Jakobsweg Leid und Freude zugleich. Foto: Christian Charisius/dpa

Moderator Tobias Schlegl hat es eigentlich nicht so mit Wandern. Und die Beziehung zu seiner Mutter war zwar nett, aber eher oberflächlich. Das ist nun anders. «Schuld» daran ist der Jakobsweg.









Hamburg/Santiago de Compostela - Mehr als 30 Tage lang war der Hamburger Tobias Schlegl auf dem wohl berühmtesten Pilgerweg der Welt, dem Jakobsweg, unterwegs. Zusammen mit seiner 73 Jahre alten Mutter. Sie hatte den Traum vom Pilgern in Spanien schon länger. Und er wollte seine Mama neu kennenlernen. Die Reise von Pamplona nach Santiago de Compostela hat beide an ihre Grenzen gebracht. "Der Jakobsweg schmerzt wirklich. Ich will das nicht romantisieren. Es war wirklich ein großes Leiden", sagte Moderator, Autor und Notfallsanitäter Schlegl der Deutschen Presse-Agentur.