Literatur in Sulz: Romance, Fantasy, Thriller – der BookTok-Trend in Sulz

TikTok bringt Buchverlagen Geld ein – denn durch BookTok wurde Lesen wieder beliebt unter jungen Leuten. Unsere Redaktion hat sich den Trend in der Sulzer Stadtbibliothek angeschaut.
Vor rund zehn Jahren hätten einige Leute noch gesagt: „Bücher lesen – das stirbt aus.“ Denn während die sozialen Medien immer mehr an Bedeutung gewinnen, Trends und so genannte Memes darum kämpfen, mehr Aufsehen zu erregen und Klicks zu generieren, hat die bei Jugendlichen beliebte Plattform TikTok auch das Bücherlesen zu einem Trend gemacht: Seit bereits mehreren Jahren motiviert der Hashtag „BookTok“ viele junge Menschen dazu, ein Buch in die Hand zu nehmen und in Geschichten aller Genres einzutauchen.