Literatur in Sulz: Romance, Fantasy, Thriller – der BookTok-Trend in Sulz

TikTok bringt Buchverlagen Geld ein – denn durch BookTok wurde Lesen wieder beliebt unter jungen Leuten. Unsere Redaktion hat sich den Trend in der Sulzer Stadtbibliothek angeschaut.

Vor rund zehn Jahren hätten einige Leute noch gesagt: „Bücher lesen – das stirbt aus.“ Denn während die sozialen Medien immer mehr an Bedeutung gewinnen, Trends und so genannte Memes darum kämpfen, mehr Aufsehen zu erregen und Klicks zu generieren, hat die bei Jugendlichen beliebte Plattform TikTok auch das Bücherlesen zu einem Trend gemacht: Seit bereits mehreren Jahren motiviert der Hashtag „BookTok“ viele junge Menschen dazu, ein Buch in die Hand zu nehmen und in Geschichten aller Genres einzutauchen.

Einige Buchläden erleben durch BookTok einen wirtschaftlichen Aufschwung, geht es aus einem Bericht der ARD vor. Ihre Verkaufszahlen steigen demnach, Buchverlage und -läden tauschen sich mit ihrer Leserschaft im Netz aus, wissen somit, welche Bücher sich die Leser in ihrer Buchhandlung des Vertrauens wünschen – und auch kaufen würden.

Handelt es sich um eine Buchreihe, dann dient auch ein schöner Farbschnitt auf dem Buchrücken, der zeigt, dass es sich um eine Reihe handelt, als Dekoration im Regal – das lassen sich viele Leser nicht entgehen.

Doch wie sieht es mit dem Trend in der Region aus – hat sich der Hashtag BookTok auch hier verbreitet? Unsere Redaktion hat bei der Stadtbücherei in Sulz nachgehakt.

Erika Mai ist Bibliothekarin in der Stadtbücherei. „Der ‚BookTok‘ macht sich bei uns in der Stadtbücherei nicht bemerkbar. Aus meinem Bekanntenkreis hört man aber immer wieder, dass viele junge Leserinnen und Leser die empfohlenen Bücher kaufen – das sind dann nicht nur Schmöker sondern auch trendige Schmuckstücke für sie“, berichtet Mai.

BookTok begeistert vor allem für romantische Bücher. Sei es als „RomCom“, also eine Romanze mit Comedy und Humor, oder „Dark Romance“, ein Genre, das sich oft wegen vulgäreren und brutaleren Szenen Kritik stellen muss. Die Bibliothekarin erzählt, viele der jungen erwachsenen Leserinnen würden zu „Young-Adult-Büchern“ greifen – Bücher speziell für junge Erwachsene.

Dabei braucht es gar nicht immer die großen, gehypten Internetphänomene, die jeweils das Internet begeistern. „Unsere ‚Kundschaft‘ stöbert am liebsten vor Ort in der Bücherei und lässt sich gerne auch vom Büchereiteam beraten“, berichtet Mai.

Stadtbücherei regulär geöffnet

Wer sich in den Sommerferien noch mit einem Buch ins Freibad, in den Garten oder auf die Terrasse legen möchte, und dabei neuen Lesestoff braucht, dem empfiehlt Mai, sich die Neuerwerbungen der Stadtbücherei auf der Webseite der Stadtbücherei anzuschauen. Da erfahre man auch gleich, ob die gewünschten Medien verfügbar oder ausgeliehen sind: https://www.biblino.de/index.php?action=6&onlynew=1&id=11&searchmode=0&autor=&titel=&schlagworte=&stichwort=&medienart=%.

Und das wird wohl angenommen, denn abschließend sagt Mai, dass die Stadtbücherei bislang in den Sommerferien sehr gut besucht worden sei. Geöffnet ist regulär montags, donnerstags und samstags.