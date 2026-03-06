Literatur in Rottweil: Duttenhofers Knaller – ohne „Pulverloch“ keinen „Daimler“

Während seines „Stadtschreiber“-Stipendiums erkundet Johann Reißer 2014 auch die Geschichte von Max Duttenhofer. In seinem Romandebüt „Pulver“ entwirft er eine Geschichte, die bis ins Jetzt reicht.
Pulver? Mit mancher Form davon kann man schießen. Wenn man gegen andere schießt, ist es cool, wenn die nicht sehen, woher der Schuss kam. Deshalb kann man, wenn man geschickt ist, mit Pulver Geld machen. Viel Geld. Dass Max Duttenhofer zwar nicht das „Pulver erfunden“ hat, allerdings eine raucharme Sorte entwickelte, die alsbald viel Geld in seine Tasche spülen sollte, weiß man in Rottweil, der ältesten Stadt Baden-Württembergs.