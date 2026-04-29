Mobbing und sexualisierte Gewalt: Marie Döling schreibt ohne Verlag, aber mit Mut zu Tabus. Warum sie mit pinken Buchkanten BookTok-Hypes auslöst und für eine neue Generation von Autorinnen steht.
Potsdam - Ihre Bücher sind detailverliebt geschrieben, von außen leuchten sie pink und haben einen gemusterten Farbschnitt mit Blumen an den Seiten. Wenn die Newcomer-Autorin Marie Döling sie in der Hand hält, denkt man an eine nette Liebesgeschichte für Teenies. Doch innen geht es um die harten Themen: Mobbing, sexualisierte Gewalt, Selbstverletzung. Und das recht explizit - so explizit, dass sich Triggerwarnungen in den Büchern finden.