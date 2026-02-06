Literatur: Grüffelo-Familie wächst – Bilderbuch bekommt neue Figur

Seit 1999 begeistert das Monster «Grüffelo» Kinder auf der ganzen Welt. Nun gibt es bald die lang ersehnte Fortsetzung - und ein neues Familienmitglied.
London - Das beliebte Monster aus dem dunklen Wald kehrt zurück: Die "Grüffelo"-Familie bekommt mehr als 20 Jahre nach dem letzten Bilderbuch Zuwachs. "Gruffalo Granny" soll das neue Buch im englischen Original heißen, und eine neue, gleichnamige Figur mit sich bringen, wie der Verlag Macmillan bekanntgab. In Deutschland dürfen sich "Grüffelo"-Fans der Verlagsgruppe Beltz zufolge ab dem 24. September auf das Bilderbuch freuen.