Die Sommerferien stehen an und damit für viele auch der Urlaub. Sonne, Entspannung und die Zeit, wieder einmal ein Buch zu lesen. Gudrun Kalmbach, Büchereileiterin in Altensteig, hat einige Tipps, welche Bücher sich lohnen.

Ungewöhnlicher Roadtrip: „Die Briefe der Mrs Bright“

Buchcover von „Die Briefe der Mrs Bright“ Foto: dtv Verlag

Für Leser, die Emotionen und bewegende Geschichten suchen, ist der Roman „Die Briefe der Mrs Bright“ von Beth Miller etwas. Darin geht es um Kay und Ursula. Die beiden verbindet eine jahrzehntelange Brieffreundschaft – bis Ursula auf einmal nicht mehr antwortet. Kurzerhand lässt Kay – selbst gefangen im Alltagstrott – alles stehen und liegen, um persönlich zu ihrer Freundin zu reisen.

Wer ist der Mörder unter uns?: „Very bad company“

Buchcover von „Very bad company“ Foto: (c) Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Muenchen

In „Very bad company“– wirklich schlechter Gesellschaft befindet man sich im Thriller von Emma Rosenblum. Ein Luxushotel, zehn Gäste, zehn Geheimnisse – Eins davon ist tödlich ist der Untertitel auf dem sommerlichen Cover. Doch im luxuriösen, mondänen Umfeld ist nicht alles Gold was glänzt. Dann verschwindet eine Person und der Täter ist unter uns…

Ungewöhnliche Reise zu sich selbst: „All das Blaue vom Himmel“

Buchcover von „All das Blaue vom Himmel“ Foto: (c) Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Muenchen

In „All das Blaue vom Himmel“ erzählt Mélissa da Costa von Emile, der mit gerademal 26 Jahren erfährt, dass er unheilbar krank ist und sterben wird. Um seine letzten Tage in der Natur zu verbringen, gibt er eine Anzeige auf: „Reisebegleitung gesucht“ und findet so Joanne- eine junge Frau ohne viel Gepäck, aber einem Geheimnis um ihre Reisegründe. Gemeinsam begeben sie sich im Caravan auf eine Reise in die Pyrenäen – auf einer Reise zum eigenen Schmerz, Kraft und Hoffnung…

Kuriose Begebenheiten: „Der Wörterschmuggler“

Buchcover von „Der Wörterschmuggler“ Foto: Hoffmann und Campe Verlag

„Der Wörterschmuggler“ von Natalio Grueso handelt vom sympathischen „Badboy“ Bruno, ein Abenteurer mit einer ganzen Sammlung kurioser Geschichten. In Venedig weckt eine Japanerin seine Aufmerksamkeit. Die Dame empfängt ihre Liebhaber nur für eine einzige Nacht, als Bezahlung verlangt sie schöne Verse. Bruno versucht sein Glück und führt mit seinen Geschichten auf eine Reise über die Kontinente, um schließlich zurück nach Venedig zu kommen.

Starke Frauen: „Die verlorenen Kinder vom Fjord“

Buchcover von „Die verlorenen Kinder vom Fjord“ Foto: atb Verlag

In die Zeit des 2. Weltkriegs in Norwegen entführt Helen Parusel in „Die verlorenen Kinder vom Fjord.“ Das Buch begleitet Laila, die sich dem Widerstand anschließt, sich jedoch in einen deutschen Soldaten verliebt. Das junge Glück währt nicht lange: Er wird nach Russland geschickt, sie bleibt schwanger zurück. Hilfesuchend kommt sie in ein Heim – nur um sich dort in einem grausamen System und einem Kampf für ihr Kind wieder zu finden.

Wettlauf gegen die Zeit: „Locked in“

Buchcover von „Locked in“ Foto: dtv Verlag

Mehrere Menschen werden entführt – doch bei der Festnahme fällt der Täter ins Koma. Ein spiel gegen die Zeit beginnt im Thriller „Locked in“ von Henri Faber. Kommissar Paul Maertens arbeitet mit dem Neurologen Theo Linde zusammen, der einen Weg gefunden hat, die Gedanken von Komapatienten zu lesen. Doch hinter jedem Gedanken steht ein Hintergedanke – und nicht nur im Kopf des Entführers lauert das Böse.

Lauernde Gefahr: „Der Wolf im dunklen Wald“

Buchcover von „Der Wolf im dunklen Wald“ Foto: (c) Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Muenchen

„Der Wolf im dunklen Wald“ ist im Krimithriller von Pia Sointek unterwegs. Nach einer Gesellschaftsjagd wird einer der Teilnehmer grausam ermordet aufgefunden. Ermittlerin Carla Seidel vermutet einen Rachemord. Ins Visier gerät ausgerechnet der Schwarm ihrer eigenen Tochter. Fabian hat Lana in der Nacht vor dem Mord mit in den Wald genommen. Doch noch bevor Carla mit ihm sprechen kann, geschieht ein weiterer Mord – und das nächste Opfer hat er bereits im Blick…

Rätselhaftes Geisterdorf: „Der dunkle Sommer“

Buchcover von „Der dunkle Sommer“ Foto: Rowohlt Verlag

Vera Buck entführt in „Der dunkle Sommer“ in ein Geisterdorf in Italien. Die Deutsche Tilda kauft für einen Euro eine verfallene Villa. Doch ist das Haus wirklich verflucht, wie Unbekannte behauten? Ist das Geisterdorf wirklich verlassen? Zusammen mit Journalist Enzo geht Tilda der Geschichte des Dorfes nach. Als plötzlich ihr Bruder vor der Tür steht, muss sie sich auch ihren eigenen Dämonen stellen. Dann verschwindet Nino und die Wahrheit, die Tilda und Enzo entdecken, ist düsterer als sie je erwartet hätten – und eng mit Tildas Vergangenheit verwoben.

Kampf um die Krone: „Thronräuber“

Buchcover von „Thronräuber“ Foto: (c) Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Muenchen

In „Thronräuber“ entführt Sharon Perman den Leser in andere Zeiten: Im tiefen englischen Mittelalter soll Kaiserin Maude den englischen Thron besteigen. Ganz zum Unmut der Fürsten: Denn Maude ist aufbrausend und gebieterisch. Stephen von Blois, ihr beliebter Gegenspieler, hingegen unentschlossen, aber ritterlich und ein brillanter Befehlshaber. Intrigen, blutige Konflikte und der Kampf um den Thron bestimmen die Welt, in die die Autorin entführt.

Magische Bücherkräfte: „Buch der tausend Türen“

Buchcover von „Das Buch der tausend Türen“ Foto: Heyne Verlag

Mystisch wird es im„Buch der tausend Türen“ von Gareth Brown. Cassie Andrews erhält ein seltsames Buch mit rätselhaften Zeichnungen und verschlüsselten Notizen und einer Widmung. Das Buch ist kein gewöhnliches - es hat magische Kräfte und kann sie überall hinbringen. Doch diese Macht hätten auch andere gern und schon bald sind skrupellose Büchersammler hinter Cassie her. Doch solche Macht sollte besser nicht in die falschen Hände geraten. Der einzige, der Cassie helfen kann, ist der geheimnisvolle Bibliothekar Drummond Fox…

Glitzernde Fassade, dunkler Abgrund: „Neopolis – ein Fehler im System“

Buchcover von „Neopolis – ein Fehler im System“ Foto: Piper Verlag

„Neopolis – ein Fehler im System“ von Karl Olsberg ist bereits der dritte Band der „Neopolis-Reihe“. Diese wirft einen Blick in die futuristische Glitzerwelt Neopolis im Jahr 2048 – in der längst nicht alles Gold ist, was glänzt. Eine skrupellose Elite auf der einen Seite steht einer bettelarmen Unterschicht auf der anderen gegenüber. Ein System-Neustart könnte die Lösung sein. Doch ist die KI Pandora, die sich für die Unterdrückten einsetzt, wirklich vertrauenswürdig? Der Gamer Nick und seine Freundin Adina geraten zwischen die Fronten der Rebellen und des „Shareholders“ Keaton, der alles zu tun bereit ist, um seine Macht zu behalten…

150 Jahre Unterschied, der gleiche Ort: Die Unbehausten

Buchcover von „Die Unbehausten“ Foto: dtv Verlag

In „Die Unbehausten“ erzählt Barbara Kingsolver von zwei Zeiten, 150 Jahre getrennt – und doch sehr ähnlich. In der Gegenwart stürzt das Leben von Willa Knox auf gleich mehreren Ebenen ein. Sie hat berufliche Probleme, ihr Mann wird arbeitlos, der Sohn ist alleinerziehender Vater und ihr Schwiegervater schwer krank – und Republikanerfan. 150 Jahre vorher freundet sich Lehrer Thatcher am gleichen Ort mit der Naturforscherin Mary an. Die tauscht sich lebhaft mit Charles DArwin aus – in der Ortsgemeinschaft ist die Evolutionstheorie allerdings als schwere Sünde verschrien...