Literatur aus Rottweil: In mehrfacher Hinsicht beeindruckend

In mehrfacher Hinsicht beeindruckend

1 Verena Boos feiert am Freitag, 27. September, mit ihrem Roman „Die Taucherin“ in Rottweil Premiere. Foto: Schnekenburger

Bunte, lebendige Bilder spielen ihre ganze Kraft aus im neuen Valencia-Roman von Verena Boos.









Link kopiert



„Nochmal ein Valencia-Roman“ – nach „Bitterorangen“ (2015) – war die Übereinkunft mit Gunnar Cynybulk, seinerzeit ihr Lektor beim Aufbau-Verlag, jetzt Verleger von „Kanon“. Warum auch nicht? Verena Boos hat viel zu erzählen – und sie weiß zu erzählen. Was die Qualitäten von „Die Taucherin“ allerdings nur unzulänglich beschreibt. Denn das Buch, das seit Ende Juli auf dem Markt ist und jetzt in der alten und neuen „Heimat“ der Autorin Premiere feiert, ist in mehrfacher Hinsicht beeindruckend.