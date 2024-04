Ratsmitglied wirft FDP Wählerbetrug in Kippenheim, Friesenheim und Schwanau vor

Kritik an Listen

1 Betrügt die FDP mit ihren Listennamen die Wähler? Dieser Vorwurf steht im Raum. Foto: dpa/Daniel Karmann

Als „Freie Demokratische Wählervereinigung“ treten die Liberalen am 9. Juni erstmals für drei Gemeinderäte an. Doch warum nicht als FDP? Im Kippenheimer Rat gab es Kritik an der Namensgebung. Regina Sittler, Vorsitzende des Stadtverbands Lahr, wehrt sich.









Mit großer Freude verkündete der FDP-Stadtverband im März, bei der Kommunalwahl am 9. Juni in Kippenheim, Friesenheim und Schwanau erstmals eine liberale Liste zu stellen. Als „Freie Demokratische Wählervereinigung“ treten sie mit zehn, respektive acht und sechs Kandidaten an.