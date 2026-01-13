Liste des Bürgermeisters: Diese zehn Projekte stehen in diesem Jahr in Gutach an

Gutachs Bürgermeister Siegfried Eckert stellt jedes Jahr einen Zehn-Punkte-Plan für die Gemeinde auf.
Während einige sich fürs neue Jahr planen, mehr Sport zu treiben oder weniger Fleisch zu essen, nimmt der Gutacher Bürgermeister Siegfried Eckert sich für jedes Jahr etwas für seine Gemeinde vor. Und er hat nicht nur einen Vorsatz: Seit zehn Jahren formuliert er immer im Januar einen Zehn-Punkte-Plan für die Gemeinde Gutach. „Den hänge ich mir dann an den Spiegel und an dem messe ich mich am Ende jedes Jahres selbst“, erklärt Eckert im Gespräch mit unserer Zeitung.