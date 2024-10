Liste der reichsten Deutschen: Diesen Platz belegt die Familie Klaus Grohe aus Schiltach

1 Klaus Grohe (links) und seine Familie zählen laut dem Manager Magazin zu den 249 Milliardären in Deutschland. In der Mitte Richard Grohe, rechts Philippe Grohe. (Archivfoto) Foto: Fritsche

249 Milliardäre gibt es in Deutschland laut der neuen Rangliste des Manager Magazins der reichsten Deutschen. Wieder mit dabei: die Familie Klaus Grohe aus Schiltach, bei deren Vermögen es eine beachtliche Veränderung gegeben hat.









Trotz der wirtschaftlich angespannten Lage vermeldet das Manager Magazin so viele Milliardäre wie noch nie in Deutschland – 249 an der Zahl. Jenseits der „Sorgensegmente“ wie Automobil- oder Schwerindustrie würden die Aktienbewertungen neue Höchststände erreichen und viele Unternehmen Umsatzrekorde und „turmhohe“ Gewinne ausweisen, schreibt das Magazin in seinem Report über die 500 reichsten Deutschen.