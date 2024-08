Das Platschen von Wasser, der Geruch von Pommes und Chlor: Sommer bedeutet für viele Freibad-Zeit. Laut eines Rankings des Vergleichsportals Testberichte.de befinden sich einige der beliebtesten Freibäder in Deutschland in unserer Region. Mehrere Bäder haben es unter die Top 100 geschafft.

Das Vergleichsportal hat laut eigenen Angaben um die 800.000 Online-Rezensionen zu mehr als 1.700 Freibädern in Deutschland ausgewertet.

Grundlage der Auswertung waren Google-Rezensionen zu öffentlich zugänglichen Freibädern in Deutschland, die in der Sommersaison 2024 geöffnet und mindestens 100 Bewertungen haben.

Die besten Freibäder in der Region

Die durchschnittliche Bewertung aller Freibäder im Ranking liegt bei 4,38 Sternen. Das bedeutet, dass Freibäder ab 4,4 Sternen überdurchschnittlich beliebt sind. Viele Bäder haben den gleichen Sternendurchschnitt – im Ranking wurden die Bäder, die mehr Google-Rezensionen haben, besser platziert.

Ein Bad in der Region hat es deutschlandweit unter die Top 10 der Bestenliste geschafft: Das Freibad in Obertal bei Baiersbronn liegt auf Platz 9 mit 4,8 Sternen und 169 abgegebenen Bewertungen. Doch was schätzen die Google-Nutzer an dem Bad? In vielen Rezension ist von nettem Personal und einer großen Auswahl an Aktivitäten die Rede – etwa von der Minigolfanlage oder dem Beachvolleyballplatz.

Weitere Freibäder schafften es unter die Top 100: Etwa das Freibad Haigerloch auf Platz 53 mit 4,7 von 5 Sternen und 273 Bewertungen. Hier der Auszug einer Google-Rezension: „Absolut empfehlenswert. Schönes und gepflegtes Freibad, das auch bei vielen Besuchern trotzdem noch angenehm ist. Preis-Leistung geht nicht besser. Nettes Personal und gute Wasserqualität.“

Nur wenige Plätze darunter liegt das Naturbad Mitteltal Baiersbronn auf Platz 59 – mit ebenfalls 4,7 Sternen und 250 Bewertungen. Das Freibad punktet bei den Besuchern mit Sauberkeit und nettem Personal. So schreibt zum Beispiel Google-Nutzer Markus S.: „Ein wunderschönes Frei- bzw. Naturbad. Sauber, sehr nettes Personal, top Anlage! Großes Lob an den Verein, der sich um das Bad kümmert. Es ist auf jeden Fall einen Besuch wert!“

Ebenfalls unter den Top 100 gelistet werden das Freibad Loßburg auf Platz 71 und das Freibad Simonswald auf Platz 79 – auch diese beiden Bäder erreichten jeweils 4,7 Sterne – bei 215 und 199 abgegebenen Google-Bewertungen. Wie aus den Rezensionen hervorgeht, ist im Loßburger Freibad für alle Altersgruppen etwas geboten. Das Freibad in Simonswald begeistert die Nutzer indes nicht nur mit nettem Personal und einer schönen Anlage, sondern auch mit vielen schattigen Plätzen. Doro L. schreibt: „Es ist sehr viel Liegefläche vorhanden und man findet immer noch ein Schattenplätzchen.“

Diese Freibäder in der Region schneiden weniger gut ab

Einige der Freibäder in unserer Region rangieren dagegen ganz unten auf der Liste – etwa das Hallen- und Freizeitbad Minara in Bad Dürrheim. Es positioniert sich auf Platz 1.715 (von insgesamt 1.739 Plätzen) mit einer Bewertung von 3,8 Sternen und 434 abgegebenen Rezensionen. Was zum Beispiel Google-Userin Jennifer L. hier bemängelt: „Ein Schwimmbad ohne Schwimmbad. Stattdessen eine Sandlandschaft. Tatsächlich findet man jedoch eher eine Art Wasserspielplatz für Kinder vor.“ Auch das Naturbad Albstadt landet nur auf Platz 1.646 mit 4,0 Sternen und 167 Bewertungen. Das könnte an unfreundlichem Personal liegen. So heißt es in mehreren Google-Rezensionen, dass das Personal nicht besonders nett zu den Besuchern war. So betont beispielsweise Mercas R.: „An der Freundlichkeit kann man auch ein bisschen arbeiten.“

Ebenfalls bei den unteren Platzierungen ist das Freibad Altensteig mit 4,1 Sternen und 218 Rezensionen. Es liegt auf Platz 1.584 der Bestenliste. Google-User kritisieren dort unter anderem die schlechte Wasserqualität und hohe Eintrittspreise.

So lief die Auswertung

Wie wurde die Liste des Vergleichsportals genau erstellt? Wie schon erwähnt, wird in der Bestenliste nicht nur auf die durchschnittliche Anzahl an Google-Sternen geschaut, sondern auch auf die Anzahl an abgegebenen Rezensionen. Stichtag der Datenerhebung war der 23. Juli 2024. Wenn zwei Schwimmbäder dieselbe durchschnittliche Bewertung hatten, wurden sie nach der Anzahl der abgegebenen Bewertungen gereiht – je mehr Bewertungen, desto besser. Waren auch die Anzahl der Bewertungen gleich, erhielten beide Bäder denselben Platz im Ranking.

Freibäder, die Teil eines Hallenbads sind, wurden laut Testberichte.de nur dann berücksichtigt, wenn sie über ein großes, vom Hallenbad getrenntes Außenbecken und eine große Liegewiese verfügen.

Natur- und Strandbäder wurden nur dann in die Bestenliste aufgenommen, wenn sie wie ein klassisches Freibad angelegt sind. Zum Beispiel mit einem abgegrenzten Bereich, Sprungtürmen oder einem Kinderbecken. Wenn ein Freibad in einem gemeinsamen Google-Profil mit einem Hallenbad, Freizeitbad oder einer anderen Einrichtung (etwa einem Campingplatz) bewertet wurde, zählten die Bewertungen nur, wenn sie sich eindeutig auf die Freibadnutzung bezogen.

Wenn ein Freibad mehrere Google-Profile hatte, wurde das Profil mit den relevantesten oder den meisten Bewertungen für das Ranking verwendet.