Lise-Meitner-Gymnasium: Was Schüler aus Grenzach-Wyhlen sich wünschen

1 Ulrike Ebi-Kuhn Foto: zVg Gemeinderätin Ulrike Ebi-Kuhn hat der Gemeindeverwaltung eine Wunschliste von Achtklässlern übergeben.







Mit großem Interesse hat CDU-Gemeinderätin Ulrike Ebi-Kuhn kürzlich das „Planspiel Stuttingen“ am Lise-Meitner-Gymnasium verfolgt. In diesem Planspiel fungieren Schüler – in diesem Fall waren es Achtklässler – als fiktive Verwaltung und Gemeinderat der ebenfalls fiktiven Stadt „Stuttingen“. Ebi-Kuhn zufolge sind in diesem Kontext etliche Wünsche und Fragen aus Schülermund an sie herangetragen worden. Diese gab sie nun im Gemeinderat an Bürgermeister Tobias Benz weiter. Unter anderem beklagen Achtklässler den Zustand des Kickplatzes auf dem Neufeld. Er sei nicht nur abschüssig, die Tore hätten außerdem keine Netze. Im Übrigen sei der Boden beim Basketballkorb auf dem Rührberg „instabil“ und voller Kiesel. Weitere Wünsche aus Schülermund, die Ebi Kuhn weitergab, waren unter anderem mehr Klimageräte für die Klassenräume, mehr Tischtennisplatten für die Sporthallen und die Frage, ob der Citybus (Linie 7311) nicht auch am Wochenende aufs Neufeld hinauf fahren könnte. Aktuell verkehrt die Linie nämlich nur montags bis freitags. Laut Ebi-Kuhn wurde außerdem bemängelt, dass die Buslinie in Richtung Rheinfelden (7301) für die Schüler zu unregelmäßig fahre und Degerfelden dabei links liegengelassen werde.