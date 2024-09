Lisa und Matt Woosey machen Hoffnung: Für die Zukunft von „Gallaghers Nest“ in Münchweier zeichnet sich eine Lösung ab

1 Lisa und Matt Woosey sind nach wie vor auf der Suche nach einem „Häuschen“ für sich – am liebsten in Münchweier. Foto: Decoux

Lisa und Matt Woosey geben die bisherigen Räumlichkeiten ihres „Gallaghers Nest“ in der Münchweierer Hauptstraße auf – zu Silvester wird es dort die letzte Veranstaltung geben. Ihr Suchaufruf nach einem neuen Standort war offenbar erfolgreich.









Konzertabende, Kunstausstellungen, Theateraufführungen: Mit ihrem Kulturhaus „Gallaghers Nest“ haben Lisa und Matt Woosey in Münchweier einen Ort geschaffen, an dem Menschen sich treffen, zusammen feiern und Kultur genießen können. In den vergangenen sechs Jahren organisierten sie in den Räumlichkeiten in der Hauptstraße zahlreiche Konzerte und innovative Veranstaltungen. Doch ab März 2025 soll damit – zumindest in Münchweier – Schluss sein (wir berichteten). Da wegen geplanten Bauvorhaben das „Nest“ den Außenbereich verlieren würde, haben sich die beiden Inhaber dazu entschieden, die Räumlichkeiten aufzugeben, was sie kürzlich in einem Newsletter verkündeten. Darin starteten sie außerdem einen Aufruf – denn die beiden wollen nicht aufhören, sondern an einem anderen Ort weitermachen: „Bitte gebt uns Bescheid, wenn ihr Ideen habt“, hieß es.