1 Extravagante Bühnenpräsenz: Lisa Eckhart bei einem ihrer AuftritteExtravagante Bühnenpräsenz: Lisa Eckhart bei einem ihrer Auftritte Foto: IMAGO//IMAGO/Matthias Wehnert

Die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart ist so erfolgreich wie umstritten. Bei ihrem Auftritt im Stuttgarter Renitenztheater geht es nur vordergründig um ihren neuen Roman „Boum“.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das Adjektiv „umstritten“ hat eine solch erstaunliche Karriere gemacht, dass clevere Vermarkter dies eigentlich gezielt auf Plakaten und Flyern einsetzen könnten, etwa: die umstrittene Kabarettistin mit ihrem neuen Programm. Lisa Eckharts Witze über Harvey Weinstein, Roman Polanski und Woody Allen in der Me-Too-Debatte wurden als antisemitisch gewertet und führten 2020 dazu, dass sie aus Angst vor Protesten der linksautonomen Szene vom Hamburger Literaturfestival Harbour Front ausgeladen wurde. In den Feuilletons entbrannte eine Debatte über Cancel Culture. Bei ihrem Auftritt im Renitenztheater erinnert Eckhart daran, dass dies nicht ohne Folgen für ihren Erfolg gewesen sei: „100 000 Leute und doppelt so viele Demonstranten – die gute alte Zeit“. Heute hingegen interessiere sich kaum jemand so recht für sie.