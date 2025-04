Das Kneipen- und Musikfestival macht die Nacht zum Tag: Lions-Clubs und Partner laden zur LionsNight in Villingen ein. Clubbeats klingen bis in die Morgenstunden.

Von Gospelliedern, über Cover-Musik bis zu Oldies, Funk und Hip Hop, über Rock und Pop von den Dörr Brüdern bis zu Clubbeats von DJ Josh Kochhann reicht das Repertoire bei der LionsNight am Samstag, 26. April.

Und das für den guten Zweck: Der Reinerlös, den der Initiator, der Lions-Club Villingen-Schwenningen Mitte, zusammen mit den befreundeten Lions-Clubs Villingen und Schwenningen, der Volksbank – die Gestalterbank, der Gastronomie und dem Familienzentrum St. Konrad sowie mit den Sponsoren erzielt, wird komplett gespendet.

Mit dem Kneipen- und Musikfestival werden in diesem Jahr der Verein Sternenkinder VS, die St. Franziskus Stiftung VS und die Nachsorgeklinik Tannheim finanziell unterstützt.

Los geht es um 19 Uhr mit dem Eröffnungskonzert von Voices of Joy in der Benediktinerkirche. Um 21 Uhr startet dann die Live-Musik in allen teilnehmenden Kneipen und in der Zehntscheuer. Ab 22 Uhr legt DJ Josh Kochhann zu SWR3 Goes Clubbing im Atrium der Volksbank auf (Eintritt ab 18 Jahren) und macht die Nacht zum Tag.

Die Locations

Die Locations sind: Atrium der Volksbank (SWR3 Goes Clubbing), Zehntscheuer (Dörr Brüder), Benediktinerkirche (Eröffnungskonzert mit Voices of Joy, Eintritt frei – Spenden erbeten), Zuma by Saki (Cover Crash), Rebstock (Enrico Novi), Down Under (The same), Irish Pub (Shadoogies), s’Hüttle (Lieder à la carte), Schlössle (Upside down), Hausverbot (happyANT), Zum Kuckuck (Hupbraum) und Bar Apéro.

Die Tickets

Tickets gibt es hier: In den Filialen der Volksbank eG – die Gestalterbank, Culinara Schwenningen, Franziskaner Villingen, in den teilnehmenden Gastronomien in Villingen sowie online unter https://lionsnight.com. Im Vorverkauf für 13 Euro, an der Abendkasse (soweit noch verfügbar) 15 Euro.