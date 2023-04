Konzerte in zahlreichen Locations in der Innenstadt

1 Eine besonders exklusive Location bei der ersten Lionsnight am Samstag, 29. April, ist das Atrium der Volksbank in Villingen. Foto: Marc Eich

Starke Partner unterstützen den Club VS Mitte beim Benefizevent in Villingen. Auf die Besucher wartet eine Partynacht in zahlreichen Locations in der Innenstadt. Die Bändel, die zum Eintritt in alle teilnehmenden Locations berechtigen, sind jetzt erhältlich.









Pünktlich zu Ostern hat der Vorverkauf für die erste Lionsnight am Samstag, 29. April, in Villingen begonnen. In der Tourist-Information der Stadt, den Filialen der Volksbank eG - Die Gestalterbank und im Culinara in Schwenningen sind die Bändel, die zum Eintritt in alle teilnehmenden Locations in der Nacht der Löwen berechtigen, jetzt erhältlich.

Auch in den beteiligten Gastronomiebetrieben läuft der Vorverkauf: Irish Pub, Zuma, Schlössle, Down Under, s‘Hüttle und Hausverbot sowie Kastanie und Glunkenhaus, die nach der Bekanntgabe am vergangenen Dienstag spontan beschlossen haben, sich dem Event unter Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Jürgen Roth anzuschließen.

Gastronomen freuen sich auf ein tolles Event mit Live-Musik

„Damit haben wir ein Ziel erreicht“, erklärt Holger Fetzer aus dem Organisationsteam des Lions-Clubs Villingen-Schwenningen Mitte, der das Event initiiert hat und nun gemeinsam mit starken Partnern realisiert. „Wir hatten gehofft, mindestens zehn Locations an den Start zu bringen.“ Neben den Gastronomen, die sich freuen, den feierfreudigen Gästen nach der Corona-Pause wieder ein tolles Event mit Live-Musik bieten zu können, unterstützt die Narrozunft die Lionsnight, indem sie die Zehntscheuer zur Verfügung stellt. Hier werden am 29. April die Dörr-Brüder mit ihrem Repertoire für Stimmung sorgen.

Eine besonders exklusive Location ist das Atrium der Volksbank in Villingen, das für Partyzwecke sozusagen zweckentfremdet wird: DJ Josh Kochhann wird das Bankgebäude in der Lionsnight mit „SWR3 goes Clubbing“ in eine Tanz- und Partyzone verwandeln.

Überwältigt von der positiven Resonanz

Tatkräftige Unterstützung erfahren die Lions-Freunde aus VS Mitte von den benachbarten Service-Clubs, den Lions Villingen und Schwenningen. Sie werden mit ihren Mitgliedern am Eventabend mithelfen, die feierfreudigen Gäste im Atrium zu bewirten. Ebenso mit von der Partie ist der Ortsverein Villingen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), das für das Catering an der Volksbank verantwortlich zeichnen wird. Ergänzt wird das Angebot durch den Pizzawagen von Maurizio. In der Zehntscheuer übernehmen die Leos, die Nachwuchsorganisation der Lions, das Zepter: Mit Unterstützung ihrer Seniorpartner aus VS Mitte stemmen die Jungen den Betrieb im Fürstenbergsaal.

„Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz“, schwärmt Andreas Kratt, Leiter des Organisationsteams. „Es ist so schön zu erleben, wie alle an einem Strang ziehen und uns für die gute Sache unterstützen“, pflichtet Teamkollege Johannes Kromer bei. Dazu zählen maßgeblich auch die Sponsoren, besonders Ahg, Fürstenberg und die Volksbank. Sie standen dem Lions-Club VS Mitte schon zur Seite, als dieser die Ursprungsveranstaltung, den Nightgroove, nach Villingen holte. Als das Großevent vom professionellen Veranstaltungspartner 2023 abgesagt wurde, beschlossen die Lions kurzerhand, selbst ein Event auf die Beine zu stellen.

Jeden verdienten Euro spenden Lions für einen guten Zweck

„Feiern und Gutes tun“, so lautet das Motto des Abends, der als Benefizveranstaltung konzipiert ist: Jeder von den Lions-Clubs verdiente Euro wird einem guten Zweck zugeführt. Spendenziele sind das DRK Villingen zur Finanzierung eines neuen Einsatzfahrzeugs und die Tafelläden in Villingen und Schwenningen zur Unterstützung des immer stärker geforderten Betriebs.

Karten

Vorverkauf

Tickets kosten zwölf Euro im Vorverkauf, 13 Euro an der Abendkasse der beteiligten Locations (soweit noch vorhanden). Wer das Event mit Spenden unterstützen möchte, findet weitere Informationen im Internet unter www.lionsnight.com. Weitere Details zum Programm werden noch bekanntgegeben.