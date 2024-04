Beste Stimmung herrschte bei der Lionsnight in der Villingen Innenstadt. An vielen Orten feierten die Besucher gemeinsam und ließen sich von der Musik mitreißen. Die Bandbreite reichte vom Gospelkonzert zum Auftakt über Rock und Pop bis zu Punk.

Samstagnacht prägten pulsierendes Leben und eine Vielfalt an musikalischen Richtungen die Innenstadt von Villingen. An zehn Orten und bei der Party unter dem Motto „SWR Goes Clubbing“ im Atrium der Volksbank feierten ein paar tausend Menschen zusammen.

Die Nacht begann mit einem besinnlichen Auftakt am Abend. Der Gospelchor „Chorus Mundi“ aus der Doppelstadt und das Quellenland-Ensemble hatten in der Benediktinerkirche für einen konzertanten Auftakt gesorgt.

Nach einer kurzen musikalischen Pause öffneten die Lokale ihre Pforten und folgten der Programmankündigung, als sie die Nacht zum Tag machten. Die zweite Lionsnight, die der Lions Club Villingen-Schwenningen Mitte gemeinsam mit der Volksbank organisierte, hatte an Fahrt aufgenommen. Rasch entwickelte sie sich zu einer grenzenlosen Musikparty, die an den Vorjahreserfolg anknüpfte.

Party und Geselligkeit

Überall feierten die Gäste in den verschiedenen Lokalen die Auftritte der Künstler von Bands und Musikformationen, deren vielfältiges musikalisches Angebot sich von Brass-Musik bis zu Rock, Pop, Country und Punk erstreckte. Das Publikum tanzte, sang und klatschte begeistert mit.

Während der Lions-Nacht begegneten sich Party und Geselligkeit in vielfacher Weise. Rechtzeitig zum Ereignis hatte auch das Wetter eine Kehrtwende ins Frühjahr gemacht, was die Stimmung zusätzlich beflügelte. Die Musikparty war als Rundweg über zwölf Etappen durch die Innenstadt gestaltet. In den Räumen der Narrozunft in der Zehnscheuer heizten die einheimischen Dörr Brüder die Stimmung mit Rock- und Pophits der vergangenen Jahrzehnte an.

Dort wie auch zu späterer Stunde währen der Clubbing-Party im Atrium der Gestalterbank traten die Lions selbst als Veranstalter in Aktion. An den übrigen Orten waren es die Gastromomen, die in vorheriger Absprache mit den Organisatoren die einzelnen Gigs organisiert hatten. Kurzerhand verwandelte sich die Färberstraße in eine Musikmeile und ermöglichte auf kurzer Distanz ein Erlebnis unterschiedlichster Musikstile.

Dichtes Gedränge

Während die Villinger Brass Band Klosterbrass im Gasthaus „Zum Kuckuck“ die Stimmung zum Sieden brachte, ließen in der Bar Hausverbot die Pop- und Folk-Band „Four little Birds“ und im Zuma die erfahrene Rock- und Soulband „Roccaine“ ein Kracher dem anderen folgen. Dichtes Gedränge prägte auch im Down Under das Bild. Die Metal-Rocker von „Backbone Hurts“ ließen mit ihrem Punk’n’Roll die Kneipe beben. Derweil prägte im S`Hüttle Country und waschechter Rock’n’Roll mit den Shaggodies das Geschehen.

The „Krusty Moors“ begeisterten mit der Unbeschwertheit des Irish Folk im Irish Pub. In Exstase spielten sich „She’s the boss“ mit ihren Rockklassikern im Schlössle. In einer eigenen Mischung aus „Fanta 4“ und „Söhne Mannheims“ begeisterte das Trio „Forgotten Dreams Club“ in der Paletti-Bar. Während die Gigs gegen Mitternacht ausklangen, ging die Party im Atrium bis in die frühen Morgenstunden weiter.

Spenden

Die Vereine

Mit dem Erlös und Spenden aus der Lions-Nacht unterstützt der Lions-Club Villingen-Schwenningen Mitte die Projekte „Fight for Your Life VS“, Frauen helfen Frauen und Chance².