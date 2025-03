Lionsnight 2025: In Villingen wird wieder gefeiert für den guten Zweck

Am 26. April verwandelt sich die Villinger Innenstadt erneut in eine lebendige Partymeile: Die Lionsnight lädt zum Feiern für den guten Zweck ein. In zwölf Locations erwartet die Besucher Livemusik, kulinarische Highlights und beste Stimmung. Mit dem Erlös werden erneut lokale Hilfsorganisationen unterstützt.

Die Vorfreude steigt: Am 26. April findet erneut die Lionsnight in Villingen statt. Bereits zum dritten Mal organisiert der Lions Club das Benefizevent selbst, wie Sascha Bohnert, Präsident des Lions Clubs Villingen-Schwenningen Mitte, erklärt.

Das Konzept, das sich in der Villinger Innenstadt bewährt hat, gehört mittlerweile fast zum Standard – erkennbar an der steigenden Zahl teilnehmender Gastronomiebetriebe. „So viele Gastros wie in diesem Jahr hatten wir noch nie“, freut sich Bohnert. Insgesamt 12 Locations sind diesmal dabei. Das zeigt, dass das Event in der Stadt gut angenommen wird und sich stetig weiterentwickelt.

Auftakt in der Benediktinerkirche

Der Auftakt der Lionsnight ist um 19 Uhr in der Benediktinerkirche in Villingen mit einem Auftritt des Gospelchors Voices of Joy. Im Anschluss öffnen die teilnehmenden Restaurants und Kneipen um 21 Uhr ihre Türen. Dazu zählen: Zehntscheuer, Zuma by Saki, Rebstock, Down Under, S’Hüttle, Irish Pub, Schlössle, Hausverbot, Zum Kuckuck und Bar Apéro. Ab 22 Uhr startet zudem im Volksbank-Atrium die „SWR3 Goes Clubbing“-Party mit DJ Josh Kochhann. Die Organisatoren versprechen ein abwechslungsreiches Programm für jeden Geschmack.

Der Lions Club übernimmt erneut die Bewirtung in der Zehntscheuer und im Atrium. In der Zehntscheuer sorgen die Dörr-Brüder für musikalische Unterhaltung. Auch in den übrigen zehn Locations gibt es Livemusik. Damit Besucher beim Wechsel der Locations nichts verpassen, starten alle Bands gleichzeitig um 21 Uhr und legen zur selben Zeit Pausen ein, wie Gastronomievertreter Michael Steiger erklärt.

Lionsnight ein „riesiges Event für die Stadt“

Auch Oberbürgermeister Jürgen Roth, der als Schirmherr der Lionsnight fungiert, freut sich auf das Event. „Die Lionsnight ist ein tolles Konzept und ein riesiges Event für die Stadt. Man kann fast schon sagen, dass sie jährlich gesetzt ist.“ Er betont die Bedeutung solcher Veranstaltungen für die lokale Gemeinschaft und lobt das Engagement der Organisatoren.

Der Erlös des Benefizevents kommt in diesem Jahr drei lokalen Organisationen zugute. Einer der Spendenempfänger ist der Verein Sternenkinder VS, der Eltern unterstützt, die ihr Kind vor, während oder kurz nach der Geburt verlieren. Der Verein ist auf Spenden und ehrenamtliches Engagement angewiesen.

Großes Ziel: viele Spenden sammeln

Ein weiterer Teil des Geldes fließt an die Nachsorgeklinik Tannheim, die Familien mit krebs-, herz- oder mukoviszidosekranken Kindern durch eine familienorientierte Reha hochqualifizierte Behandlung und eine Auszeit vom belastenden Alltag bietet.

Drittes Spendenziel ist die St. Franziskus Stiftung, die in Villingen-Schwenningen Kinder, Jugendliche und Familien in schwierigen Lebenssituationen begleitet. Ihr Ziel ist es, Gemeinschaft zu stärken und neue Perspektiven für Menschen in herausfordernden Lebenslagen zu schaffen.

Für Lions-Club-Schatzmeister Rainer Müldner ist ein Aspekt besonders wichtig: „Tanzen, singen und Spaß haben ist das eine – aber entscheidend ist, dass wir genügend Spenden sammeln. Jeder, der an dem Abend feiert, tut gleichzeitig etwas Gutes. Jeder Cent zählt.“ Müldner betont zudem, dass es erstmals ein digitales Bezahlsystem gibt. Die Eintrittsbändel können über die Homepage bestellt und bezahlt werden. Weitere Vorverkaufsstellen sind die Volksbank in Villingen, die Tourist-Info im Franziskaner Museum, die teilnehmenden Kneipen und Restaurants sowie das Culinara in Schwenningen. Die Preise wurden gesenkt: Im Vorverkauf kostet ein Bändel 13 Euro, an der Abendkasse in der Volksbank 15 Euro. Zusätzliche Spenden können ebenfalls über die Homepage getätigt werden. Wer also an diesem Abend feiert, trägt dazu bei, dass Hilfe dort ankommt, wo sie wirklich gebraucht wird.

