Lionsclub Lörrach: Hitzfeld Schirmherr von Benefiz-Turnier

Der Lionsclub Lörrach und die Streetkickers 39 haben gemeinsam das Benefizturnier auf die Beine gestellt, das am Sonntag, 21. Juni, ganztägig auf dem Gelände des FV Tumringen im Grütt stattfindet. Laut Ausschreibung spielen 32 Unternehmensmannschaften in Sechserteams den Sieger des Benefiz-Cups aus – am Vormittag in einer Gruppenphase und am Nachmittag in K.-o.-Runden.

Bisher sind 38 Zusagen für die Teilnahme eingegangen Wie Streetkickers-Mitgründer Jan Hebding im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte, sind aktuell bereits 38 Teilnahmezusagen von Firmen aus der Region eingegangen und damit mehr als eigentlich eingeplant. Lionsclub-Präsident Moritz Kleiderman zeigte sich denn auch „sehr positiv überrascht“, dass sich trotz der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Situation so viele Unternehmen angemeldet haben und „der ganze Lörracher Mittelstand mit dabei ist“. Die jeweils 500 Euro Meldegeld der Firmen sowie die Einnahmen aus der Bewirtung und einer großen Tombola fließen je zur Hälfte an die Streetkickers für deren Jugend- und Integrationsarbeit und an den Lionsclub Lörrach.

Ottmar Hitzfeld wurde als Schirmherr gewonnen

Dieser leitet seinen Anteil an den Verein „Jung und Krebs“ weiter, der junge krebserkrankte Erwachsene unterstützt. Als Schirmherr für das Benefizturnier konnte der in Lörrach geborene frühere Fußballtrainer Ottmar Hitzfeld gewonnen werden, der die Motivation für sein Engagement auf der Turnier-Website so beschreibt: „Wenn Unternehmen aus Lörrach und der Region zusammenkommen, um gemeinsam für einen guten Zweck zu kicken, dann ist das für mich gelebter Teamgeist im besten Sinne. Ich freue mich sehr, die Schirmherrschaft zu übernehmen, und wünsche allen Mannschaften faire Spiele, großartige Momente – und dem Turnier einen riesigen Erfolg für die Streetkickers 39 gUG und Jung und Krebs. Auf dem Platz zählen keine Titel, nur das Herz.“

Das Streetkickers-Team beim Start der Aktion im Frühjahr 2025: Jana Kaiser (Streetkickers Spielgestalterin), Alexandra Sieberer (Geschäftsführerin Direct Help Better Future) und Patrick Scheller (Teamleitung Sport/Inklusion Stadt Lörrach) Foto: Jan Hebding

Hebding will durch entsprechende Kommunikation und passende Rahmenbedingungen dafür sorgen, dass beim Turnier tatsächlich die Freude und das Miteinander im Mittelpunkt stehen und möglichst keine Verletzungen auftreten. Und wenn doch, steht ein Sanitätsteam um Lionsclub-Mitglied und Arzt Björn Wind zur Verfügung, dessen Frau Kathleen Wind die Turnieridee hatte.

Benefiz-Turnier soll sich dauerhaft etablieren

Vor diesem Hintergrund betonten Kleiderman und Hebding, wie hilfreich der wechselseitige Rückgriff auf die jeweiligen Netzwerke der beiden Organisationen ist.

Das Benefiz-Fußballturnier soll sich zu einem festen Termin im Lörracher Veranstaltungskalender entwickeln. Für den Lionsclub wäre es neben dem Raclette-Stand am Weihnachtsmarkt die zweite regelmäßige Aktion im Jahr, bei dem er Mittel für karitative Zwecke generieren kann. Beim Turnier wird der Club die Bewirtung mit 30 ehrenamtlichen Helfern stemmen. Und die Streetkickers, deren Team aus Festangestellten, Aktiven, FSJlern und Honorarkräften besteht, bringen ihre Fußballexpertise ein. Seit drei Jahren setzten sie sich laut Hebding dafür ein, über niedrigschwellige quartiersnahe Sportangebote die Chancen von Kindern zu fördern.

Das Turnierprogramm und weitere Informationen zu dem Turnier gibt es im Internet unter www.benefiz-cup.de.