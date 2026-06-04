Lionsclub Lörrach: Hitzfeld Schirmherr von Benefiz-Turnier

Der Lionsclub Lörrach und die soziale Organisation Streetkickers 39 organisieren gemeinsam ein großes Firmenfußballturnier für gute Zwecke.
Der Lionsclub Lörrach und die Streetkickers 39 haben gemeinsam das Benefizturnier auf die Beine gestellt, das am Sonntag, 21. Juni, ganztägig auf dem Gelände des FV Tumringen im Grütt stattfindet. Laut Ausschreibung spielen 32 Unternehmensmannschaften in Sechserteams den Sieger des Benefiz-Cups aus – am Vormittag in einer Gruppenphase und am Nachmittag in K.-o.-Runden.