Unter der Medienpartnerschaft des Schwarzwälder Boten fand im April zum wiederholten Male an verschiedenen Orten der Villinger Innenstadt die Lions-Night statt.

Nach dem Eröffnungskonzert in der Johanneskirche setzten sich die kulturellen Auftritte von Musikern und Musikerinnen in zahlreichen Kneipen und Gaststätten fort und fanden auch an ungewöhnlichen Orten statt, wie etwa dem Atrium der Volksbank.

Lions-Mitglied und Schwarzwälder-Bote-Geschäftsführerin Kirsten Wolf begrüßte genau dort zu den Übergaben der Spendenbeträge. Jochen Seidel, inzwischen Past-Präsident des ideengebenden Lions-Clubs VS-Mitte, konstatierte eine friedliche Veranstaltung „ohne Zwischenfälle“, zu der zwar insgesamt weniger Menschen kamen als die Male zuvor, doch die genossen es, nirgendwo anstehen zu müssen und dadurch mehr Spaß haben zu können.

Gastronomie zieht positives Resümee

„Man sah nur freudige Gesichter“, erinnerte sich Oberbürgermeister Jürgen Roth. Auch Gastronom Michael Steiger resümierte für seine Branche einen erfolgreichen Abend mit neuen Gästen. „Eine gute Gelegenheit, sich zu präsentieren und dabei Gutes zu tun.“ „Die Lions-Night passt zu uns“, lobte Thomas Bader vom Hauptsponsor Volksbank.

6500 Euro durfte der Verein „Frauen helfen Frauen“ entgegennehmen, der damit den Außenbereich des Frauenhauses neu gestalten will. Die gleiche Summe nahm die Aktion „Fight for your Life“ von der ProKids-Stiftung entgegen. Hier werden laut Joachim Spitz Kinder und Jugendliche aus armen Verhältnissen an Sportvereine herangeführt und, wenn nötig, ausgerüstet.

Geld dient Anschaffung einer Digital-Grundausstattung

Über ebenfalls 6500 Euro darf sich nach der Lions-Night 2024 „Chance hoch²“ freuen. Die Einrichtung kümmert sich um die Wiedereingliederung von Kindern, die Probleme mit dem Schulbesuch haben. Der Pädagoge Manuel Scherer kündigte für das Geld die Anschaffung einer Digital-Grundausstattung an.

3000 Euro fließen der lionseigenen Freizeitwerkstatt zu, jeweils 1000 Euro gehen an den Ortsverein Villingen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), die Tafel VS und den Caritas Trommlerzug. Chorus Mundi nimmt 600 Euro in Empfang, und je 500 Euro erhalten der Lions-Nachwuchs „Leos“, das Familienzentrum St. Konrad und die Vivida BKK Stiftung.

Am Samstag, 26. April 2025, werde es wieder eine Lions-Night geben, kündigte Seidel am Schluss an. Dann unter der Präsidentschaft seines Nachfolgers Sascha Bohnert.