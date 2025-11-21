Lions-Night in Villingen: Erlös der Partynacht für soziale Zwecke gespendet

17 000 Euro kamen bei der dritten Lions-Night in Villingen zusammen. Jetzt überreichte der Lions-Club Villingen-Schwenningen Mitte die Spenden.

Ausgelassene Stimmung in zwölf Lokalen und Sälen in der Villinger Innenstadt, Tausende von Menschen, die bei Live-Musik gemeinsam feiern, und das für einen guten Zweck: Auch die dritte Lions-Night des Lions-Clubs (LC) Villingen-Schwenningen Mitte war ein Erfolg und brachte einen Erlös von 17 050 Euro ein, den die Organisatoren nun im Atrium der Volksbank an die Spendenempfänger überreichten.

Auf eine rundum geglückte Party blickte Manuela Lachenmaier, Präsidentin des LC VS Mitte, zurück. Zum Gelingen hätten zahlreiche Partner beigetragen: Oberbürgermeister Jürgen Roth, der mit seiner Schirmherrschaft seine Verbundenheit unterstreiche, die Volksbank eG – Die Gestalterbank, die das Atrium zur Verfügung stellte, die Sänger von Voices of Joy, die das Eröffnungskonzert bestritten sowie die Hexenzunft, das Deutsche Rote Kreuz und das Familienzentrum St. Konrad, die bei der Bewirtung ebenso anpackten wie die Lions-Clubs Villingen und Schwenningen und der Nachwuchsorganisation der Leos. Froh seien die Lions, dass Sponsoren und der Schwarzwälder Bote als Medienpartner mit im Boot seien, betonte Manuela Lachenmaier. „Durch die Unterstützung aller ist es möglich, dass wir unser Motto ‚We serve‘ mit Leben füllen.“

Belebung der Innenstadt

So sei bei der dritten Auflage die tolle Summe von 17 050 Euro zusammengekommen, zog Lions-Kassierer Rainer Müldner die finanzielle Bilanz. Jeweils 4000 Euro gehen an den Verein Sternenkinder VS, die Nachsorgeklinik Tannheim und die St. Franziskus Stiftung. Weitere Spenden fließen an die Freizeitwerkstatt der Lions, das Rote Kreuz und das Familienzentrum St. Konrad.

Dies seien alles Vereine und Institutionen, von denen die gesamte Bevölkerung profitiere, betonte Roth. Die Lions-Night sei eine in jeglicher Hinsicht tolle Aktion. Sie sei durch das Zusammenspiel vieler Beteiligter geprägt, trage zur Innenstadtbelebung bei und locke Menschen aus einem weiten Umkreis nach Villingen, die immer wieder kommen. Sie würden alle zusammen feiern, ohne dass es zu Zwischenfällen kommt, freute sich Roth.

Vierte Auflage geplant

„Sie haben uns allen einen schönen Abend geschenkt“, dankte denn auch Thomas Müller, Geschäftsführer der Nachsorgeklinik Tannheim“, den Organisatoren und Helfern. Die Rehaklinik sei dringend auf Spenden angewiesen, der Kostenträger erstatte nicht den kompletten Aufwand, Mitarbeiter wie Patienten seien froh über jede Unterstützung. Und 4000 Euro seien eine stolze Summe, stellte er ebenso erfreut fest wie Stefanie Tröndle von den Sternenkindern und Andrea Fischer von der Stiftung St. Franziskus.

Ein Erfolgsmodell also für alle Seiten, das der Lions-Clubs (LC) Villingen-Schwenningen Mitte fortsetze, versprach Manuela Lachenmaier. Auch 2026 verwandelt sich die Villinger Innenstadt bei der Lions-Night in eine große Musik- und Partyzone: Die vierte Runde steht am Samstag, 25. April, an.