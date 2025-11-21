Lions-Night in Villingen: Erlös der Partynacht für soziale Zwecke gespendet

17 000 Euro kamen bei der dritten Lions-Night in Villingen zusammen. Jetzt überreichte der Lions-Club Villingen-Schwenningen Mitte die Spenden.
Ausgelassene Stimmung in zwölf Lokalen und Sälen in der Villinger Innenstadt, Tausende von Menschen, die bei Live-Musik gemeinsam feiern, und das für einen guten Zweck: Auch die dritte Lions-Night des Lions-Clubs (LC) Villingen-Schwenningen Mitte war ein Erfolg und brachte einen Erlös von 17 050 Euro ein, den die Organisatoren nun im Atrium der Volksbank an die Spendenempfänger überreichten.