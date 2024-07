„Ich habe mir vorgenommen, die eigenen Mitglieder und auch unsere Nachwuchsorganisation, die Leos, noch stärker einzubinden“, erklärte Bohnert bei der Amtsübergabe.

Zudem werde er das Ziel seiner Vorgänger, verstärkt clubübergreifend mit anderen Service-Clubs aktiv zu werden, weiterverfolgen.

Ein Ergebnis dieser übergreifenden Zusammenarbeit war die Lions Night 2024 – einer der Höhepunkte seines Amtsjahres, wie Past Präsident Jochen Seidel bei der Übergabe seines Amtes an Sacha Bohnert betonte. Er zeigte sich beeindruckt von der Mannstärke und dem Teamgeist, mit dem sich die Helfer in dieses Event eingebracht haben.

Kochevent und Lange Tafel

Als weitere Highlights in seinem Jahresprogramm nannte Seidel ein Kochevent mit den Mitgliedern und Familien im Möbelhaus Fetzer in Aldingen sowie die Teilnahme an der Langen Tafel. Seidel dankte den Mitgliedern, deren Angehörigen und allen Helfern für die Unterstützung in seinem Präsidentenjahr und wünschte seinem Nachfolger viel Freude und Erfolg im Amt.

Das Team

Als neue Vize-Präsidentin wird Manuela Lachenmaier Sascha Bohnert im neuen Clubjahr unterstützen. Heimke Kastner hält dem Club als Sekretärin die Treue, Rainer Müldner zeichnet weiterhin für die Finanzen verantwortlich. Mitgliedsbeauftragter bleibt Andreas Kratt.

Der Lions-Club Villingen-Schwenningen Mitte feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Er wurde 2014 als erster doppelstädtischer Lions-Club gegründet. Weitere Infos unter https://lc-vs-mitte.de.