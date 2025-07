Stabwechsel im Lions-Club VS-Mitte: Sascha Bohnert übergibt das Präsidentenamt an Manuela Lachenmaier.

Ganz im Zeichen des Wachstums stand das Amtsjahr von Sascha Bohnert. Während seiner Zeit als Präsident des Lions-Clubs Villingen-Schwenningen Mitte wurden einige Mitglieder neu in den Club aufgenommen.

Als letzte Amtshandlung begrüßte er Michael Weißer im Club und stellte fest: „Wir wachsen also weiter.“

„Ein Lionsjahr vergeht wie im Fluge“, erklärte Bohnert und dankte allen Mitgliedern für die Unterstützung. Besonderen Dank sprach er denen aus, die zahlreiche ehrenamtliche Stunden in die Aktivitäten des Clubs eingebracht haben, vor allem in die Organisation des Großevents LionsNight in Villingen.

Mit der positiven Bilanz übergab der Präsident des Lions-Clubs Villingen-Schwenningen Mitte das Amt an die Nachfolgerin und bisherige Vize-Präsidentin Manuela Lachenmaier. „Es war schön zu sehen, was ein Präsident machen muss“, gab er Manuela Lachenmaier mit auf den Weg, „man spürt so auch Gesamt-Lions.“

Sport und Gesundheit

Manuela Lachenmaier übernimmt nun für die nächsten zwölf Monate den Stab. Sie dankte Sascha Bohnert im Namen des Clubs.

„Ich bin gespannt, was jetzt alles auf mich zukommt“, sagte sie zum Wechsel, „ich freue mich riesig auf das Jahr.“ Ihr Ziel war, eine persönliche Handschrift ins Programm einzubringen. Sport und Gesundheit liegen ihr am Herzen und bilden daher die Schwerpunkte im Clubjahr: Vorträge und Aktivitäten, unter anderem eine Trainingseinheit Boxen und Square Dance, und zum Auftakt gibt es ein „gesundes“ Grillen.