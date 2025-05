Neueröffnungen in VS Neue Angebote bringen frischen Wind ins Schwarzwald-Baar-Center

Das Schwarzwald-Baar-Center in Villingen-Schwenningen entwickelt sich weiter: Noch in diesem Monat wird in dem Einkaufszentrum ein Pop-up-Store eröffnen. Und auch das gastronomische Angebot wird erweitert.