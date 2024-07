Wechsel an der Spitze des Lions-Clubs Schwenningen: Markus Kopp übergab das Präsidentenamt an Christoph Daub.

Turnusmäßig fand kürzlich im Hotel Ochsen in Schwenningen der Führungswechsel im Lions-Club Schwenningen statt.

Bei diesem Treffen wurde an Christoph Daub das Präsidentenamt von seinem Vorgänger übergeben. Er löst damit planmäßig den bisherigen Amtsinhaber Markus Kopp ab. Kopp hielt eine kleine Rückschau auf sein abgelaufenes Lionsjahr.

Der Lions-Club Schwenningen, so verkündete Christoph Daub in seiner Antrittsrede, werde weiterhin aktiv bleiben, um soziale Projekte in der Region zu unterstützen. Ein Hauptereignis im laufenden Jahr wird wieder die Lange Kulturnacht und der Adventskalenderverkauf 2024 sein.

Einen Schwerpunkt wird der neue Präsident Christoph Daub auf die traditionellen Veranstaltungen des Lions-Clubs, dazu gehören Adventskalenderverkauf im November, Konzertveranstaltungen, Büchermarkt und Lange Kulturnacht, legen. Ebenso wird die Integration der Neumitglieder eine besondere Aufgabe sein.

Das Team

Zum Team von Christoph Daub gehören Andreas Lorenz als Vize-Präsident, Sekretär Peter Hesselbach, Clubmaster Rolf Idel, Schatzmeister Thomas Berger und Mitgliedsbeauftragter Gerhard Warnke. Markus Kopp fungiert als Past-Präsident, dem vom neuen Präsidenten besonderer Dank für seine bisherige Arbeit ausgesprochen wurde.

Der Lions-Club Schwenningen hat es sich zur Hauptaufgabe gemacht, soziale Aufgaben in der Region zu unterstützen und zu fördern. DerLions-Bücherflohmarkt, der 2024 wieder im Rahmen der Schwenninger Kulturnacht stattfindet, ist eines der bekanntesten Aushängeschilder dieser Aufgabenstellung. Sie dienen wie unter anderem auch der Weihnachtskalender und viele andere Events als Einnahmequelle, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit den Geldern werden unter anderem das Lions-Leseprojekt, die Freizeitwerkstatt oder die Vesperkirche unterstützt. Weitere Informationen gibt es unter www.lionsclub-schwenningen.de.