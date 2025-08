Für den Lions-Club Schliengen im Markgräflerland war es eine besondere Ehre: die Ausrichtung der siebten Deutschen Lions-Golfmeisterschaft – ein sportliches und karitatives Großereignis, das erstmals in der Region stattfand, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Zahlreiche Golfspieler aus ganz Deutschland und verschiedenen Lions-Clubs kamen zum Drei Thermen Golfresort in Bad Bellingen, um sich sportlich zu messen und gemeinsam Gutes zu tun.

Im Mittelpunkt der Meisterschaft stand – neben dem Golfsport – vor allem der Charity-Gedanke. Und dieser wurde mit einem beeindruckenden Ergebnis belohnt: Mehr als 37 000 Euro wurden zugunsten von Friedensdorf International gesammelt – fast doppelt so viel wie bisher bei vergleichbaren Lions-Golfturnieren.

„Allein die Austragung der deutschen Meisterschaft hier in unserer Heimatregion war für uns eine große Ehre. Dass wir gemeinsam eine Spendensumme erzielen konnten, die nahezu doppelt so hoch ist wie bisherige Ergebnisse zugunsten des Friedensdorfs, erfüllt uns mit tiefem Stolz“, resümiert das Organisationskomitee des Lions-Clubs Schliengen der seit Jahren mit seiner Turniermannschaft beachtliche Erfolge im Golfsport innerhalb der Lions Deutschland erzielt, heißt es.

Stolz auf den Club und die Helfer

Auch der neue Präsident des Clubs, Frank Würzburger, der sein Amt am 1. Juli angetreten hat, zeigt sich begeistert: „Ich bin stolz auf unseren Club und die zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, aber auch die großzügigen Spender, ohne die so eine Summe nie möglich gewesen wäre. Was hier geleistet wurde, ist einfach unglaublich – eine echte Teamleistung mit Herz und Leidenschaft für das Miteinander, und das für den guten Zweck.“

Hilfe für Kinder aus Krisen- und Kriegsgebieten

Mit den Spendengeldern unterstützt Friedensdorf International schwer verletzte und erkrankte Kinder aus Krisen- und Kriegsgebieten, die dringend medizinische Hilfe benötigen. Damit wird den Betroffenen nicht nur Heilung, sondern auch Hoffnung und Perspektive ermöglicht, die diese bei einem rundherum versorgten Aufenthalt in Friedensdorf nahe Oberhausen erleben.