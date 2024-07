Lions Club Rottweil: Gesellschaftliches Engagement und Förderung der Jugend im Fokus

1 Felix Schweizer (links) wird beglückwünscht als neuer Präsident des Lions Club Rottweil von seinem Vorgänger Eckart Sailer. Foto: Lions Club

Der neue Präsident des Lions Club Rottweil Felix Schweizer stellt neues Programm für die kommenden 12 Monate vor und sieht die Förderung der Jugend als Schwerpunkt.









Link kopiert



Der Lions Club in Rottweil bekommt einen neuen Präsidenten. Eckart Sailer übergab das Zepter am Donnerstag an seinen Nachfolger Felix Schweizer. Der Lions Club Rottweil besteht bereits seit 1956 und die aktuell 47 Mitglieder, überwiegend aus dem Landkreis, haben sich der Unterstützung von sozialen und kulturellen Projekten auf lokaler und internationaler Ebene verschrieben.