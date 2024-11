Unter dem Motto „Helfen Sie uns zu helfen“ startet der Lions Club Rottenburg zum achten mal seine Adventskalenderaktion.

Wer wird unterstützt? Der Erlös kommt den schulischen Präventionsprojekten wie Klasse 2000 an den Grundschulen in Remmingsheim, der Grundschule Hohenberg und der Uhland-Grundschule in Wurmlingen zu Gute. Außerdem wird die Anschaffung einer neuen Musikanlage für die neue Hohenberg Schule in Rottenburg.

Größtes Programm zur Gesundheitsförderung

Club-Präsident Dieter Zeiher erläutert: „Mit diesem Geld werden Lehrkräfte der geförderten Grundschulen in einem mehrtägigen Seminar zusätzlich geschult. Klasse 2000 ist Deutschlands größtes Programm zur Gesundheitsförderung, Sucht und Gewaltprävention. Mit dieser auf mehrere Jahre angelegten Unterstützung ermöglichen wir Kindern von der 1. bis zur 4. Klasse gemeinsam zu lernen, was sie selbst tun können, um gesund zu bleiben und sich wohlzufühlen.“

Die Kalender sind ab sofort zum Preis von sechs Euro pro Kalender in den bekannten Verkaufsstellen erhältlich . Alle Preise wurden gespendet. Dank der Sponsoren hat der Lions Club eine große Bandbreite an Gewinnen: Mehr als 150 Preise im Gesamtwert von mehr als 13 500 Euro warten auf Ihre Gewinner. Darunter WTG-Gutscheine im Gesamtwert von 4000 Euro, die in jedem teilnehmenden Geschäft in Rottenburg eingelöst werden können. Ebenso gibt es Goldmünzen im Gesamtwert von 580 Euro zu gewinnen. Oder ein Wochenende in einem schicken BMW-Cabrio.

Dieter Zeiher erklärt, wie es funktioniert: „2500 Kalender werden verkauft. Jeder trägt eine individuelle Nummer. Und ab dem 1. Dezember werden jeden Tag die aktuellen Gewinnnummern gezogen. Finden Sie Ihre Kalendernummer auf der Internetseite des Lions Club Rottenburg haben Sie gewonnen.“

Abgeholt werden können die Gewinne bei Norz Optik am Dom in der Königstr. 17 in Rottenburg.

Dies sind die Verkaufsstellen für den Kalender

Hier kann der Adventskalender gekauft werden: Verkaufsstellen Osiander, Marktplatz 25; Rottenburg WTG, Marktplatz 24, Rottenburg, Norz Optik am Dom, Königstraße 17, Rottenburg, TVR Rottenburg, Seebronner Straße 50, Rottenburg.