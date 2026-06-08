Lions-Club Markgräflerland: Musikprojekt kann dank Spende in neuen Räumen fortgeführt werden
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Bei der symbolischen Scheckübergabe (v.l.): Werner Schelker (Schatzmeister Schul-Förderverein), Clemens Keutler (KJPP), Barbara Timm (Schulleiterin), Martina Vogelpohl, Martina Hinrichs (beide Lions Markgräflerland) und Ömer Oturak (Vorsitzender Schul-Förderverein) Foto: Lions Markgräflerland

Der Lions-Club Markgräflerland unterstützt die Erich Kästner-Schule Lörrach mit 3000 Euro.

Die Mittel fließen in die Weiterführung eines musikpädagogischen Projekts im Zentrum für seelische Gesundheit (ZsG) auf dem neuen Gesundheitscampus am Dreiland-Klinikum. In Zusammenarbeit mit der Musikschule Lörrach erhalten Kinder und Jugendliche der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (KJPP) dort die Möglichkeit, gemeinsam zu musizieren und dabei Kreativität, Gemeinschaft und Selbstvertrauen zu stärken, heißt es in einer Mitteilung des Lions-Clubs Markgräflerland.

 

3000 Euro aus dem Erlös des Ostereier-Verkaufs überreichte der Lions-Club dem Förderverein der Schule. Diese unterrichtet Kinder und Jugendliche, die aufgrund körperlicher oder psychischer Erkrankungen für längere Zeit im Krankenhaus oder in der Kinder- und Jugendpsychiatrie behandelt werden.

Das Projekt in neuen Räumen fortführen

Das von Musikschuldozent Markus Niethammer entwickelte Format soll dazu beitragen, neues Selbstvertrauen aufzubauen und die Resilienz der Schüler zu stärken. Dank der finanziellen Zuwendung kann die Schule das Projekt auch nach dem Umzug in die neuen Räume fortführen.

 