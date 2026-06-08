Lions-Club Markgräflerland: Musikprojekt kann dank Spende in neuen Räumen fortgeführt werden

Der Lions-Club Markgräflerland unterstützt die Erich Kästner-Schule Lörrach mit 3000 Euro.
Die Mittel fließen in die Weiterführung eines musikpädagogischen Projekts im Zentrum für seelische Gesundheit (ZsG) auf dem neuen Gesundheitscampus am Dreiland-Klinikum. In Zusammenarbeit mit der Musikschule Lörrach erhalten Kinder und Jugendliche der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (KJPP) dort die Möglichkeit, gemeinsam zu musizieren und dabei Kreativität, Gemeinschaft und Selbstvertrauen zu stärken, heißt es in einer Mitteilung des Lions-Clubs Markgräflerland.