Bei der Herbst-Mitgliederversammlung des Lions-Clubs Freudenstadt im Hotel Fritz Lauterbad stand neben Berichten die Wahl des Präsidenten für die Amtszeit des Lions-Jahres 2025/2026 auf der Agenda.

Bei allen Lions-Clubs ist der jährliche Wechsel des Vorstands üblich, heißt es in einer Mitteilung des Clubs. Die Amtszeit beginnt turnusgemäß am 1. Juli. So könne der künftige Präsident sein Vorstandsteam zusammenstellen, das dann in der Frühjahrsversammlung durch Wahl bestätigt wird. Für das kommende Lions-Jahr wurde Henning Pleitner einstimmig gewählt.

Past-Präsident Egon Ebert ging auf die Club-Aktivitäten des zurückliegenden Jahrs ein. So war der Verkauf des Lions-Adventskalenders wieder sehr erfolgreich, und es wurden wieder zahlreiche soziale Projekte in der Region unterstützt. Ebenso wurde durch Sonderaktionen, in Zusammenarbeit mit dem Windhoek Lions-Club (Namibia) und dem Projekt-Team Epupa Primary School, die gleichnamige Grundschule an der Grenze zu Angola wieder mit Trinkwasser versorgt.

Auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz. So gab es neun Clubabende, 17 Stammtisch-Treffen sowie einen Ausflug nach Endingen, Wanderungen und einen Besuch bei der Jumelage in Soisson (Frankreich).

Den Kassenbericht erstattete Schatzmeisterin Ronja Trayer. Spenden in Höhe von rund 50 000 Euro verteilte der Lions-Club Freudenstadt an soziale Projekte in der Region und international.

Vielfältige Unterstützung

So wurde die Notfallseelsorge mit 10 000 Euro zur Ausbildung eines Einsatz-Nachsorgeteams unterstützt, die „Treppe“ mit 5000 Euro für einen Gemeinschaftsraum im Neubau, die Frauenhilfe Freudenstadt mit 2500 Euro, die Stiftung Eigensinn mit 3500 Euro, das Familienzentrum und die Aktion Drachenei mit jeweils 1000 Euro, das Kinderhaus Luftikus in Baiersbronn mit 3000 Euro, die Bergwacht Obertal mit 863 Euro für ein AED-Gerät und das Brunnenprojekt Epupa Primary School mit 16 000 Euro, um nur einige zu nennen.

Für seine 20-jährige Lions-Mitgliedschaft wurde Julian Osswald geehrt. Lions-Präsident Thomas Reichert überreichte die Urkunde.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder den Adventskalender aus der Serie „Freudenstadt damals“ mit zahlreichen Preisen, die es zu gewinnen gibt, und eine „Special-XMAS-Weihnachtsbaumaktion“. Vorgestellt wird der Kalender offiziell am Samstag, 2. November, auf dem unteren Marktplatz.