Laut UN-Weltwasserbericht haben 2,1 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem und durchgängig verfügbarem Trinkwasser. Klimawandel und Wetterextreme verschärfen die Problematik weiter.

Das zeigt sich auch in Namibia, dem Projektland des Lions Clubs Freudenstadt, mit dem Lions Club Windhoek als Vorort-Koordinator und dem Freundeskreis Epupa Primary School, so der Lions Club in einer Pressemitteilung.

Ein kontinuierlicher Wasserfluss, diesen Luxus kannten die rund 170 Schüler der Epupa Primary School fast ein ganzes Jahr lang nicht. Im Mai des vergangenen Jahres erhielt Peter Stumpf, Mitglied im Lions Club Freudenstadt, die verzweifelte Nachricht von Rektor Paulus Mumati, dass der Brunnen an der Schule ausgetrocknet sei.

Grundwasser komplett zurückgegangen

Durch die anhaltende Trockenheit über mehrere Jahre hatte sich das Grundwasser komplett zurückgezogen. Die Epupa Primary School liegt im Nordwesten des Landes in der Region Kunene, nahe an der Grenze zu Angola. Mit Niederschlägen von acht bis 72 Millimeter im Jahr gehört die Region zu einem der trockensten Gebiete Namibias. Die Schüler der ersten bis siebten Klasse kommen aus einem Umkreis von 30 bis 35 Kilometer und übernachten während der Woche in der Schulherberge, heißt es weiter.

Versorgung wird eingestellt

Bis August letzten Jahres versorgte die staatliche LKW-Abteilung für Bauwesen und ländliche Wasserversorgung die Schule aus dem 170 Kilometer entfernten Städtchen Opuwo mit Wasser. Mangels Budgets und maroden Fahrzeugen wurde diese Versorgung jedoch eingestellt, teilt der Verein mit.

In Zusammenarbeit mit dem Lions Club Windhoek in Namibia sowie einem Team von Geohydrologen wurde das Gelände rund um die Schule untersucht. In 150 Meter Entfernung zur Schule konnte schließlich ein neues, 70 Meter tiefes Bohrloch geschlagen werden. „Im Gegensatz zu dem bisherigen Bohrloch, welches an einem Trockenflussbett liegt, wird der neue Brunnen durch die Berge im Hinterland gespeist und bringt ein Fördervolumen von 7000 Liter in der Stunde“, schreibt der Lions Club Freudenstadt.

Seit April wieder mit Wasser versorgt

Des Weiteren wurden Solarpanels und neue Speicherbatterien installiert. In dieser abgelegenen Region gebe es keine Überlandleitung, so dass die Schule nur über Solarstrom versorgt werden könne. „In Sonderaktionen, Aktivitäten und Spendenaufrufen der beiden Lions Clubs und des Freundeskreises Epupa Primary School konnte die Schule nun im April dieses Jahres wieder mit Wasser versorgt werden,“ wird Projektleiter Peter Stumpf zitiert.

Mit Infostand beim Afrikafest vertreten

Beim Afrikafest am kommenden Wochenende gibt es zu diesem Projekt einen Infostand des Lions Clubs Freudenstadt und des Freundeskreises Epupa Primary School. Weitere Infos zu den Projekten an der Schule gibt es zudem auf den Internetseiten www.lions-wash.de und www.epupa-school.de.