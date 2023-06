1 Borna Sosa könnte sich schon bald vom VfB Stuttgart verabschieden. Foto: IMAGO/Pressefoto Baumann/IMAGO/Cathrin Müller

Der Fußballprofi ist an diesem Sonntag mit Kroatin im Finale der Nations League gefordert. Danach geht es für ihn um einen Transfer, der sich jedoch schwierig gestaltet.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Für die kroatische Fußball-Nationalmannschaft steht mal wieder Historisches an: das Finale um die Nations League an diesem Sonntag (20.45 Uhr/RTL) gegen Spanien. Nach der Vizeweltmeisterschaft 2018 und Platz drei bei der WM 2022 schickt sich das kleine, aber sportbegeisterte Land an, endlich einen Titel zu gewinnen. Entsprechend groß ist das Pathos. Beim Trainer, den Spielern und dem ganzen Volk.