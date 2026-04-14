Linke Regierung: Spanien legalisiert Hunderttausende Migranten

Spanien gehört zu den wachstumsstärksten Volkswirtschaften in der EU. Nach Überzeugung der Regierung leisten Migranten dazu einen entscheidenden Beitrag. Nun ergreift Madrid eine umstrittene Maßnahme.
Madrid - Spanien will rund 500.000 Migranten legalisieren, die bislang ohne gültige Papiere im Land leben. Die linksgerichtete Minderheitsregierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez brachte auf der wöchentlichen Sitzung des Ministerrats in Madrid ein Königliches Dekret auf den Weg, mit dem die dafür nötige Reform des Ausländerrechts umgesetzt werden soll.