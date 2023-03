1 Auf der Linie S6, wie hier an der Eyachbrücke, geht nach Ostern erstmal gar nichts mehr. Foto: Markus Kugel

Wegen Bauarbeiten können nach Ostern keine Züge auf der Linie S6 durchs Obere Enztal fahren. Stattdessen werden Busse eingesetzt.









Die Strecke der Stadtbahnlinie S6 von Pforzheim bis Bad Wildbad wird direkt nach Ostern für eine Woche voll gesperrt. Das teilt die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) als Betreiber der Strecke mit.

Betroffen ist der Zeitraum von Dienstag, 11. April, 2 Uhr, bis Montag, 17. April, 4 Uhr. Busse ersetzen die Stadtbahnen der S6. Während dieser Sperrung in den Osterferien finden gebündelt mehrere Baumaßnahmen entlang der Strecke statt, „um diese für die nächsten Jahre fit zu machen“, ist weiter zu lesen. Die Fahrgäste sollen in den nächsten Tagen von der AVG mit Bahndurchsagen auf die Sperrung aufmerksam gemacht werden. Außerdem würden Flyer verteilt. Diese gibt es auch online unter www.avg.info.

Zwischen Rotenbach und Neuenbürg stehen Gleis- und Tiefbauarbeiten an. Dort werden im Untergrund neue Kabel verlegt. Oberirdisch werden Gleise und Schwellen getauscht und neuer Schotter eingebracht. Davon ist auch der Bahnübergang in Rotenbach betroffen, der entsprechend dem Baufortschritt für Arbeiten in der Fahrbahn der Straße gesperrt wird. Auch der „Untere Sägerweg“ in Neuenbürg wird als Baustellenstraße benötigt und teilweise für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Weiterhin wird der Bahnseitengraben zwischen Rotenbach Bahnübergang und Eyachmühle ausgeräumt, damit dort das Wasser wieder richtig abfließen kann.

Tunnel wird geprüft

An verschiedenen Stellen entlang der Strecke schleift die AVG an einzelnen Gleisbögen, Weichen und Bahnübergängen die Schienen nach. Diese Arbeiten finden tagsüber statt. Alle drei Jahre muss außerdem der Schlossbergtunnel bei Neuenbürg intensiv geprüft werden. Auch das findet im Sperrzeitraum statt. Gearbeitet wird planmäßig zwischen 5 und 23 Uhr. Sollte es zu Verzögerungen kommen, wird der Arbeitszeitraum ausgeweitet, um die Sperrzeit einhalten zu können. Die AVG sei bemüht, die Einschränkungen für Anwohner so gering wie möglich zu halten.

Busse statt Bahn: die Haltestellen

Die Busse des Schienenersatzverkehrs bedienen folgende Haltestellen: Pforzheim ZOB/Hbf, Pforzheim Maihälden (Baumannbrücke), Brötzingen Bahnhof, Birkenfeld Bahnhof, Neuenbürg Bahnhofstraße, Neuenbürg Südbahnhof, Neuenbürg Freibad (B294), Neuenbürg Eyachbrücke, Höfen Sägmühlweg, Höfen Bahnhof, Calmbach Birkenhof/Bahnhof, Calmbach Taubenäckersiedlung, Bad Wildbad Schwarzer Weg, Bad Wildbad Bahnhof.