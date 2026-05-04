Linedance-Flashmob in Horb: Großer Western-Tanz auf der grünen Wiese

Die Line Dance Community aus der Gegend traf sich am vergangenen Samstag spontan auf dem alten Freibadgelände.

Tanzlehrer Benjamin Murphy aus Düsseldorf rief 2025 alle Tanzbegeisterten am ersten Samstag im Mai zu einem internationalen Line-Dance-Flashmob auf. Eine Veranstaltung, die so viel Anklang fand, dass man sie in diesem Jahr nicht nur wiederholte, sondern auch zu einem Charity-Event mit eigenem Song und unterschiedlichen Choreographie-Versionen ausbaute. Im vergangenen Jahr haben sich Hunderte von Line-Tanzgruppen aus der ganzen Welt dem Flashmob angeschlossen, von denen viele ihre Veranstaltungen für Gäste öffneten und neue Line-Tanzfreunde begrüßten.

So auch dieses Jahr in Horb. Die Line Dance Community aus der Gegend traf sich am vergangenen Samstag spontan auf dem alten Freibadgelände in Horb, um ihrem Hobby zu frönen und sich gemeinsam nach einer einstündigen Aufwärmphase dann an drei weltweit getanzte Choreographien zu wagen.

Spontane Besucher

Mit dabei waren neben mehreren Line Dance-Gruppen aus der Gegend und vielen Spontanbesucherinnen – Männer sah man unter den Tanzenden nur sehr selten – auch eine Gruppe vom Tübinger Kinder-Rollstuhl-Sport-Verein (RSKV), Abteilung Empfingen-Wiesenstetten. Mit Tanzlehrerin Jasmin Geyer, die mit ihren Kollegen und Kolleginnen der Horber Tanzschule TIN (Tanzen im Neckartal) den Horber Flashmob organisiert hatte, tanzten sie zum Hit „Stand by Me“ eine Choreographie, die extra auf die Belange der Rollstuhlfahrer abgestimmt war.

Die Gäste vom Tübinger Kinder-Rollstuhl-Sport Wiesenstätten hatten ihre eigene Choreographie. Foto: Peter Morlok

Zu Country-Music, irischer Folklore oder Welthits und für den Laien kryptischen Anweisungen wie „Wir gehen vorwärts, drehen uns ein bissle, dann rückwärts, jetzt ein Step Turn und klatschen in die Hände“, die meist in englischem Kauderwelsch über die Mikrofone kamen, bewegten sich die Tänzerinnen ab 15 Uhr in Reihen vor- und nebeneinander. In einer Linie eben, wie der Begriff Line-Dance schon sagt.

Die imaginäre Tanzfläche war in dieser Aufwärm- und Trainingsphase immer unterschiedlich gut besucht. Je nachdem, welchen Song der TIN-Discjockey gerade auswählte.

Inklusion ist tanzbar

Gegen 16 Uhr war es dann so weit. Jeder, der zum Tanzen vorbeikam, reihte sich in den großen Flashmob ein, und mit dem Song „Hoedown“ von Gary O’Reilly wurde die erste Formation auf die Wiese gezaubert. Während sich die Tänzerinnen und die beiden Herren, die sich ebenfalls auf die Wiese am Neckar trauten, zur Musik bewegten, demonstrierte Jasmin Geyer was sie unter Inklusion versteht. Sie tanzte mit einer behinderten Rollstuhlfahrerin ihre eigene Choreographie, während sich die anderen Mitglieder des RSKV synchron zur Musik bewegten.

Tanzlehrerin Jasmin Geyer zeigt, wie Inklusion auch beim Tanzen geht. Foto: Peter Morlok

Zum zweiten offiziellen Flashmob-Titel „Heel, Toe, Rodeo“, der ebenfalls aus der Feder von O’Reilly stammt, konnten sich die Tänzer zuvor sogar eine Schritt-für-Schritt-Anleitung aus dem Internet herunterladen.

Etwas improvisierter ging es dann zu, als zum Charity-Dance-Titel „Everybody Dance“ den Sascha Wolf und Ben Murphy komponiert hatten, aufgerufen wurde.

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Tatsächlich schien es, als würden all die Leute, die nicht gerade damit beschäftigt waren, die Aktion auf dem Handy festzuhalten, zumindest mit den Füßen oder irgendwelchen sonstigen Körperteilen wackeln. Alle tanzten – so wie es geplant war.

Eine lockere Sache für alle: Linedance im Alten Freibad in Horb Foto: Peter Morlok

Zum Thema Charity (Wohltätigkeit) ist anzumerken, dass die Veranstalter die teilnehmenden Gruppen aufgerufen haben, pro Tänzer einen Euro zu spenden. Mit dem Geld soll gemeinsam mit der Line Dance Foundation nach dem Motto „Aus der Community, für die Community“ ein guter Zweck unterstützt werden. So stand es zumindest auf der Web-Seite des Veranstalters.

Im Fazit für Horb kann man festhalten, dass dies eine sehr gut organisierte und besuchte Veranstaltung war, die nun schon zum zweiten Mal gezeigt hat, dass auch in „the Länd“ in Linie „gedanct“ wird.