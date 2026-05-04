Linedance-Flashmob in Horb: Großer Western-Tanz auf der grünen Wiese

Die Line Dance Community aus der Gegend traf sich am vergangenen Samstag spontan auf dem alten Freibadgelände.
Tanzlehrer Benjamin Murphy aus Düsseldorf rief 2025 alle Tanzbegeisterten am ersten Samstag im Mai zu einem internationalen Line-Dance-Flashmob auf. Eine Veranstaltung, die so viel Anklang fand, dass man sie in diesem Jahr nicht nur wiederholte, sondern auch zu einem Charity-Event mit eigenem Song und unterschiedlichen Choreographie-Versionen ausbaute. Im vergangenen Jahr haben sich Hunderte von Line-Tanzgruppen aus der ganzen Welt dem Flashmob angeschlossen, von denen viele ihre Veranstaltungen für Gäste öffneten und neue Line-Tanzfreunde begrüßten.