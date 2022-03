3 An der Unfallstelle in Lindlar Foto: 7aktuell.de/Markus Klümper

Am Sonntagnachmittag hat ein Mann in Lindlar bei Köln offenbar seine Ehefrau tödlich verletzt und anschließend einen Unfall gebaut. Wie die Polizei mitteilte, ist der gleichaltrige Ehemann dringend tatverdächtig. Nach der Tat soll er in sein Auto gestiegen sein und einen schweren Unfall gebaut haben. Schwerstverletzt kam er in ein Krankenhaus.

In einer Mitteilung hieß es, dass die 63-jährige Frau an schwersten Kopfverletzungen in einer Klinik verstorben sei. Zu der Tat soll es in der Wohnung gekommen sein, die Polizei spricht von häuslicher Gewalt. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Kentnissstand der Polizei entfernte sich der Mann mit einem Porsche Cayenne vom Tatort. Ebenfalls in Lindlar fuhr er damit gegen 17.50 frontal gegen einen Baum. Rettungskräfte haben den Schwerstverletzten mit einem Hubschrauber nach Köln geflogen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Der Körper der 63-Jährigen wird obduziert

Ob es sich um einen versuchten Suizid handelt, dies sei Gegenstand der Ermittlungen, erklärt ein Sprecher der Polizei. Auch zu den Hintergründen und dem Tod der Frau ermittle man derzeit. Bislang habe man den 63-Jährigen nicht befragen können. Der Körper der Ehefrau soll am Montag in Köln obduziert werden.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/