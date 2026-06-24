Lindich-Baracken in Hechingen: Ein Schandfleck? So steht das Gericht zur Abrissverfügung

Müssen zwei baufällige Baracken in Hechingen in unmittelbarer Nachbarschaft von Schloss Lindich abgerissen werden? Die Tendenz des Verwaltungsgerichts Sigmaringen ist eindeutig.

Einstürzende Altbauten können seit Jahren entlang der Lindichstraße besichtigt werden. Zwei der Baracken in der Nähe des Hechinger Rokoko-Schlösschens, die in den 1930er-Jahren von den Nazis als SA-Sportschule gebaut und später in der Bundesrepublik 30 Jahre lang von der Bereitschaftspolizei genutzt wurden, sind in ruinösem Zustand, stellen in der öffentlichen Wahrnehmung einen „Schandfleck“ dar.

Zum Schutz des Landschaftsbildes rund um Schloss Lindich und den Ruheforst der Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern hat die Stadt Hechingen den Abriss der beiden Baracken angeordnet. Die Eigentümerin des Geländes hat dagegen beim Verwaltungsgericht Sigmaringen Klage erhoben.

Hinter Stacheldraht und mit Blick zur Burg Hohenzollern: die ehemaligen Polizei-Baracken bei Schloss Lindich. Foto: Alexander Kauffmann

Nach der mündlichen Verhandlung der 10. Kammer des Gerichts am Dienstag im Hechinger Ratssaal ist das Urteil noch nicht publik, die Tendenz des Gerichts jedoch so klar wie die Junisonne: Die Abrissverfügung ist rechtens, die Baracken müssen weg.

Gericht überzeugt sich vor Ort

Die „erhebliche optische Beeinträchtigung“, mit der Dr. Dieter Weiblen, der Anwalt der Stadt Hechingen argumentiert hatte, konnte die Vorsitzende Richterin Dr. Judith Fischer in der Sitzung nur auf Fotos erahnen. Nach dem anschließenden, anderthalbstündigen Vor-Ort-Termin auf dem Barackengelände war die Kammer jedoch restlos davon überzeugt, dass die Gebäude Ruinen gleichkommen – und auch von der Straße her über den Sichtschutz hinweg als solche zu erkennen sind. Weiblen zufolge gab die Kammer daraufhin der Eigentümerin klar zu verstehen, dass ihre Klage keine Aussicht auf Erfolg habe.

Vergleichsgespräche scheitern

Ohne Ergebnis bleiben die Verhandlungen über einen Vergleich, die noch an Ort und Stelle stattfanden. Das Angebot der städtischen Seite, bei einer Zurücknahme der Klage eine längere Frist für den Abriss einzuräumen, lehnte die Eigentümerin ab. Mit dem Kompromissvorschlag, nur die Aufbauten abzureißen und die Fundamente stehen zu lassen, wollte sich die Stadt nicht anfreunden. „Ein Teilrückbau kam für uns nicht in Frage“, erklärt Anwalt Weiblen. Die Abrissverfügung für nur zwei Gebäude sei schon ein Entgegenkommen der Stadt, zumal der Vor-Ort-Termin klar die Erkenntnis gebracht habe, dass sich noch weitere Baracken „im Verfall befinden“.

Auf das Urteil, dessen Tendenz pro Abrissverfügung klar erkennbar war, warten die Parteien aktuell noch.