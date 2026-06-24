Lindich-Baracken in Hechingen: Ein Schandfleck? So steht das Gericht zur Abrissverfügung

Müssen zwei baufällige Baracken in Hechingen in unmittelbarer Nachbarschaft von Schloss Lindich abgerissen werden? Die Tendenz des Verwaltungsgerichts Sigmaringen ist eindeutig.
Einstürzende Altbauten können seit Jahren entlang der Lindichstraße besichtigt werden. Zwei der Baracken in der Nähe des Hechinger Rokoko-Schlösschens, die in den 1930er-Jahren von den Nazis als SA-Sportschule gebaut und später in der Bundesrepublik 30 Jahre lang von der Bereitschaftspolizei genutzt wurden, sind in ruinösem Zustand, stellen in der öffentlichen Wahrnehmung einen „Schandfleck“ dar.