Lindenrainschule Ebhausen: Beiträge sind starkes Zeichen für die Zukunft

1 Eine kleine Delegation der Gemeinschaftsschule Ebhausen, bestehend aus Josie Ochs und Süreyya Bilgen sowie Joseph Haizmann und den Kunstlehrerinnen Katrin Schill und Sandra Schweizer, nimmt den Preis im Lichthof in Karlsruhe entgegen. Foto: Sandra Schweizer

Schüler der Lindenrainschule Ebhausen haben mit Erfolg an einem Friedenswettbewerb teilgenommen – und waren auch auf anderer Wettbewerbsebene erfolgreich.









Frieden ist ein immer wichtigeres Thema in unserer Gesellschaft. Um diesen in unserem Land zu fördern und zu erhalten, spielt die Friedensbildung eine zentrale Rolle im schulischen Alltag. Ulli Thiel, der Namensgeber des Friedenspreises, setzte sich als Lehrer besonders für den Frieden in der Schule und in seiner Umgebung ein. Er war der Ideengeber der Menschenkette von Stuttgart nach Neu-Ulm am 22. Oktober 1983, der größten Aktion der Friedensbewegung in Deutschland mit 400 000 Teilnehmern.