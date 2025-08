Das Stück „Wenn nicht heut’, wann dann!“ des Theaters Lindenhof auf der Freilichtbühne im Römermuseum in Stein sollte man gesehen haben. Vom 8. bis 10. August, also Freitag, Samstag und Sonntag, wird es nochmal gespielt.

Hoffentlich bei besserem Wetter. Zur Premiere am Freitag musste wegen einem Regenguss abgebrochen werden, die Besucher am Samstag hatten mehr Glück: Pünktlich zum Abend wurde es trocken. Es wurde ein magisches Erlebnis. Freiheit, Mut, Tragik, Humor, Brutalität, Solidarität – ein Stück, das viel bietet.

Historische Szenen werden nicht authentisch nachgespielt

Hier wird allerdings nicht versucht, ein möglichst historisch authentisch historische Szenen nachzuspielen, wie das manche Freilichtbühnen vor mittelalterlichen Kulissen inszeniert. Kein Wunder. Das ist hier schließlich das Theater Lindenhof. Das von Franz Xaver Ott geschriebene Stück funktioniert ganz anders.

Brutalität und Tragik wird mit Komik vermischt

Das fängt schon beim Bühnenbild und Kostümen an. Ob Klerus oder Ratssitzung, die Kostüme wirken oft überspitzt wie Fasnetkostüme. Manche Szene bringt einen zum lachen, schafft eine gewisse Distanz zum Spiel, was die Brutalität und Tragik der gezeigten Geschichte eher noch deutlicher zeigt.

Schauspieler sprechen oft direkt ins Publikum

Die Schauspieler sprechen oft ins Publikum. Zitate und Gedankensplitter auf dieser aufrührerischen Zeit tauchen auf, zerplatzen an Gegenreden. Die Zuschauer fühlen sich mittendrin. Die aufrührerischen Bauern, die in ihren zwölf Artikeln formulieren, wie sie sich eine gerechte Gesellschaft vorstellen. Heute lauter Selbstverständlichkeiten. Der Klerus diskutiert. Darunter auch Martin Luther, der die weltliche Obrigkeit akzeptiert und das Bauernabschlachten lobt. Aber auch andere Pfarrer gibt es, die Gewalt beim Umsturz akzeptieren. Befreiungstheologen der ersten Stunde.

Die wahre Gewalt geht vom Truchsess von Waldburg aus

Die wahre Gewalt geht ohnehin vom Truchsess von Waldburg aus. Ein kalt kalkulierender Aristokrat und gewissenloser Militär, bedrückend toll gespielt von Rino Hosennen.

Er ist tief überzeugt, dass die Privilegien, die ihn reich und die meisten anderen arm machen, sein gutes Recht sind. Ein Recht, das auch durch Betrug und blutigstes Bauern-Abschlachten gerechtfertigt wird. „Bauernjörg“ wurde er genannt. Niedlich. „Bauernmörder“ wäre treffender gewesen. *

Der „Bauernjörg“ war eigentlich ein Bauernmörder

Im Gegensatz zu ihm die Bauern auf der Bühne. Ein solidarischer, ängstlich-entschlossener, im Prinzip eher gewaltloser und zögerlicher Haufen. Geniale Idee von Franz Xaver Ott, sie als Sieben Schwaben an einem Spieß zu vereinen. Ihr letztliches scheitern wegen mangender Entschiedenheit ist da schon vorgezeichnet.

Dass solche Rollen Bernhard Hurm und Berthold Biesinger* auf den Leib geschrieben sind – logisch. Aber auch die Frauen beeindrucken tief. Wie Alessandra Bosch ihre Eisenfaust hochreckt. Eine, die weiß, dass unter den gegebenen Verhältnissen ein Umsturz ohne Gewalt nicht möglich ist. Und die den Preis dafür kennt.

Auch die Frauenrollen stehen für Mutz und Entschlossenheit

In fantastisch bunten Bildern entwickelt sich das Spiel auf der Bühne vor einer Art Scheune, die auch Burg oder Ratssaal sein kann. Die Szenen sind teils schrill, niemals flach und bieten immer nachdenkenswertes. Wie die Bauern selts gewalttätig werden, wie sie zusammengeschossen werden, wie sie sich im Tod und Unterwerfung ihrer Oberkleidung entledigen, die dann wie Leichen auf der Bühne liegen bleibt. Das vergisst man nicht so schnell.

Viele Fragen beschäftigen Zuschauer auf dem Nachhauseweg

Hätten die Bauern noch entschiedener und brutaler um ihre Freiheit kämpfen sollen? War ihr aufbegehen sinnlos angesichts ihrer Niederlage? Was kann der Einzelne ausrichten in einer ungerechten Welt? Was kann er als Gruppe? Fragen, die einen auf dem Nachhauseweg beschäftigten.