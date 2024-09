1 „Maria im Felde“: Auf dem Langen Berg lädt „Hasenwirts Käppele“ oder auch „Maria im Felde“ – eingerahmt von zwei schönen Lindenbäumen – zum Verweilen mit herrlichem Blick auf die Stadtsilhouette ein. Foto: Siegmeier

Die Vorbereitungen für die Gartenschau 2028 sind vielerorts zu sehen. Was das Thema Parkanlagen und Baumbestand anbelangt, ist Rottweil jetzt schon ganz gut aufgestellt.









Link kopiert



Besonders an Kapellen sind sie zu finden, oder an Gerichtsstätten: Lindenbäume. In Rottweil gibt es eine ganze Reihe davon. Und die Linde stellt mit 14 Exemplaren in und um Rottweil auch eine beachtliche Anzahl an Naturdenkmalen. Es lohnt sich , diese mal aufzusuchen, denn die meisten laden zum Verweilen und zur Ruhe kommen ein.