7 Südtiroler in Aktion: "Nia ginua" bot Volkstümlich-Fetziges vom Feinsten. Foto: Schweizer

Albstadt-Onstmettingen - Welches Gasthaus kann heutzutage eine 100-jährige Geschichte und dazu noch kontinuierlichen Familienbesitz in diesem Zeitraum vorweisen? Viele sind es gewiss nicht, und so hatte Lindenwirt Norbert Maute, der den Betrieb seit 1987 führt, schon früh die Vorbereitungen für ein großes dreitägiges Fest getroffen, das die "Linde" zusammen mit einem anderen Jubilar feierte, dem Feuerwehrchor, der auf jugendliche 30 Jahre zurückblicken kann.

Und noch andere einheimische Vereine wurden mit ins Boot geholt, etwa der von Gerhard Gonser dirigierte Posaunenchor TOP, der zum Auftakt des Schwäbischen Abends am Freitag "Zum Geburtstag viel Glück" wünschte – das Publikum sang kräftig mit.

Bei der Gratulation beließen es die Sänger natürlich nicht – sie haben zahlreiche Choräle und Volkslieder im Repertoire und ließen einiges davon im Lauf des langen Abends vernehmen. Mundartkünstler Bernhard Bitterwolf aus Bad Waldsee steuerte humoristische Einlagen bei, stellte alte Instrumente vor, stimmte zusammen mit Albstadts Oberbürgermeister Klaus Konzelmann auf Gitarre und Luftpumpe ein Loblied auf den "Leberkäs" an und ließ sich von Ortsvorsteher Jürgen Kurz und dessen Ehefrau Gaby die Zither halten. Natürlich holte er auch Norbert Maute zum Dialog auf die Bühne, der zwar bekannte, lieber hinten am Herd als im Rampenlicht zu stehen, dann aber wie gewohnt seinen Mann stand.

"Hundert Jahre sind eine Hausnummer"

"Hundert Jahre sind eine Hausnummer", stellte Erwin Staiger, Aktiver im Feuerwehrchor, fest und bescheinigte der "Linde", ein Gasthaus mit Flair und heimeliger Atmosphäre zu sein. Der Feuerwehrchor, selbst Geburtstagskind, ließ dem Ständchen weitere Lieder, darunter zu Ehren seines verstorbenen Gründers Heinz Boss "Oh bajo bongo" folgen; anschließend beschenkte Norbert Maute seine Sängerkameraden mit blauen Südtiroler Schürzen und das "Linde"-Team, bestehend aus Silke Rapp, Anita Dehner und Franziska Dehner, mit Blumen und Gutscheinen.

Ortsvorsteher Kurz überbrachte die Grüße von Ortschaftsrat und Bevölkerung, hob die Bedeutung der "Linde" für Onstmettingen hervor und rühmte Norbert Mautes Herzlichkeit. Ehefrau Gaby Kurz ergänzte die Würdigung in einem selbstverfassten Gedicht über die "Linde" um den Lobpreis des Rädle-Wurstsalats und des unerreicht "schlotzigen" Kartoffelsalats. Weitere musikalische Segenswünsche kamen vom Onstmettinger Liederkranz und seinem Projektchor – es dirigierte Uwe Wagner – , der Alphorngruppe Gutenstein und zu später Stunde von der Musikkapelle Pfeffingen. Die Stabführung oblag Michaela Mattes.

Südtiroler Quartett sorgt für eine "Mordsgaudi"

Wer glaubte, all das lasse sich nicht überbieten, wurde anderntags eines Besseren belehrt. Ein weiterer Höhepunkt des Linde-Jubiläums war der Südtiroler Abend mit der Volksmusikband "Nia ginua" aus dem Eisacktal. Die am Freitag nur mäßige gefüllte Festhalle war am Samstagabend proppenvoll, Dirndl, Lederhose und Trachtenhemd prägten das Bild, und die Gäste waren schon früh in Hochstimmung.

Ingemar, Lukas, Dieter und Manfred, die Vier von "Nia ginua", sorgten, nachdem Norbert Maute gratuliert hatten, mit Ansagen in ihrem charakteristischen Dialekt, vor allem aber mit ihrer Musik für "a Mordsgaudi" in der Halle – eine Polka samt erster Prosit-Runde machte den Auftakt; es folgten "Resi, i hol di mit meim Traktor ab", "Schatzi, schenk mir ein Foto", "Die Hände zum Himmel", "Fliege mit mir in den Himmel hinein" und noch viele andere Titel. Das i-Tüpfelchen dazu waren Südtiroler Spezialitäten und ein Glas Rotwein – dem ab und dann noch weitere folgten.

Der Lindenwirt weiß alles

Der Sonntag, dritter und letzter Festtag, begann mit dem Frühschoppen. Für musikalische Unterhaltung sorgte die "Volksmusik Talgang Nord", die volkstümliche Besetzung des MVO; danach wurde es offiziell: Oberbürgermeister Klaus Konzelmann erinnerte an das Jahr 1922, als Gustav Boss seine Onstmettinger Schankwirtschaft eröffnete, rühmte die Ausdauer und Widerstandsfähigkeit der Familie Boos und Maute samt ihrem Team – auch in schweren Zeiten hätten sie sich nie unterkriegen lassen – und verwies auf die tragende Rolle des Lindenwirts im Onstmettinger Dorf- und Vereinsleben: "Wer was wissen will, muss ihn fragen."

Seit 30 Jahren sei Norbert Maute stellvertretender Vorsitzender des Liederkranzes und die charakteristische Geselligkeit in der "Linde" nicht ohne Gesang vorstellbar. Der Lohn für dieses Engagement: die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg, die Konzelmann Norbert Maute unter dem großen Beifall aller Anwesenden ans Revers heftete.