1 Die „Linde“ ist eine beliebte Kontrollstelle. Foto: Klormann

Immer wieder steht die Polizei an der Bushaltestelle Linde in Calw. Offenbar zu Recht, wie unsere Nachfrage ergab.









In den vergangenen Wochen haben Polizisten mehrfach an der Haltestelle Linde in Calw, nahe des Adlerecks an der Stuttgarter Straße, vormittags Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Auffällig oft, so schien es zumindest. Was steckt dahinter?

Generell, so Christian Koch, Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim, eigne sich die Stelle gut für Polizeikontrollen. Ein aktueller Schwer- oder Brennpunkt sei hier aktuell aber nicht erkennbar.

Drei Schwerpunkte

Doch warum war dann so oft die Polizei vor Ort? Eine Erklärung: Im März gab es eine landesweite Verkehrsüberwachungsaktion mit Schwerpunkt Sicherheitsgurt und Kinderrückhalteeinrichtungen (Kindersitze) sowie unerlaubte Handynutzung am Steuer.

Gerade in diesen Bereichen brachten die Kontrollen einiges zutage. Wie Polizeisprecher Koch berichtet, seien vom 1. März bis zum 18. April in der Stuttgarter Straße in Calw „insgesamt 114 Verstöße wegen Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes oder unerlaubter Benutzung eines Mobiltelefons“ registriert und auch angezeigt worden.