Neues interaktives Spiel Spannendes Rätsel lockt zur Vöhrenbacher Linachtalsperre

Ein ungewöhnliches Erlebnis erwartet Familien an der Linachtalsperre: Mit Handy oder Tablet können sie sich an das Spiel „Die Rettung der Linachtalsperre“ wagen und Aufgaben an den Stationen lösen, um die Sprengung des Bauwerks zu verhindern.