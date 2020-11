Linacher Stausee in Vöhrenbach Stadt und Betreiber warnen vor Überlaufen

Vöhrenbach - Dafür soll in den Wintermonaten der Pegel abgesenkt und Spielraum für Stromerzeugung nach Bedarf geschaffen werden. Gleichzeitig sei diese Winterabsenkung für die Sicherheit rund um den Stausee von großer Bedeutung. Dieter Schäfer von der GEDEA geht nun offensiv an die Öffentlichkeit, um hier Überzeugungsarbeit zu leisten. Vor allem gelte es Politik und Verwaltung in Kreis und Land zu überzeugen, dass hier entsprechende Vorgaben für die Staumauer angepasst werden sollen. Vorrangiges Ziel ist hier die Nutzung der Linachtalsperre als Winterkraftwerk.