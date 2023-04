1 Zuletzt waren Limp Bizkit in Stuttgart in der Porsche Arena zu sehen – das war 2015. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko/Lichtgut/Max Kovalenko

Nach acht Jahren sind sie endlich wieder da: Limp Bizkit begeisterten ihre Fans am Freitagabend in der Schleyerhalle und ließen sie feiern wie 1999.









Limp Bizkit haben sich acht Jahre Zeit gelassen. Nun sind sie wieder da, mit einem Album, das klingt, als wären diese Jahre kaum vergangen. Eine Handvoll der neuen Songs stehen auf der Setlist, am Freitagabend in der Hanns-Martin-Schleyerhalle, dazu etliche ältere. Fred Durst, rappender Kopf von Limp Bizkit, fragt seine Fans zu Beginn: „How many People came here tonight to have a Party like it’s 1999?” – Wie viele sind gekommen, um zu feiern, als wäre es 1999?