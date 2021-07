1 Mit weiteren Tempo-30-Zonen will die Gemeinde den Verkehrslärm in Baiersbronn senken. Foto: Rath

Der Lärm für die Anwohner an frequentierten Straßen in Baiersbronn soll weiter verringert werden. Tempo 30 soll Entlastung bringen.

Baiersbronn - Mehrheitlich beschloss der Gemeinderat Baiersbronn in seiner jüngsten Sitzung, den Lärmaktionsplan weiter fortzuschreiben und die vorgesehenen Verbesserungen umzusetzen. Das Ingenieurbüro für Verkehrswesen Koehler & Leutwein war mit der Untersuchung beauftragt. Dessen Geschäftsführer Frank Rogner berichtete in der Sitzung über die Ergebnisse und stellte die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Fachbehörden vor.

Die günstigste Lösung

Rogner teilte mit, dass insbesondere die Temporeduzierung auf 30 Stundenkilometer eine entsprechende Lärmminderung an den Bundes- und Landesstraßen bringen würde. Eine Drosselung nur auf Tempo 40 sei dagegen weniger effektiv. "Alle Wünsche aus den Ortsgremien konnten nicht berücksichtigt werden", so Rogner. Insgesamt sei die Temporeduzierung eine günstige und wirksame Maßnahme, um weniger Lärm zu produzieren.

Gemeinderat Fritz Kalmbach (CDU) sprach sich gegen die vorgestellten Ausweitungen der Tempo-30-Zonen im Gemeindegebiet aus. "Meiner Meinung nach sind die Längen der Zonen restlos überzogen. Es gibt auch noch Leute, die auf der Straße unterwegs sind", so Kalmbach. Im Bereich von Schulen und Kindergärten seien diese Zonen aber gerechtfertigt.

Bürgermeister Michael Ruf teilte mit, dass in Bezug auf den Lärmschutz die Wünsche auf Tempo-30-Zonen auch aus den Ortschaften gekommen seien. "Es geht um geringfügigen Zeitverlust. Damit können wir leben. Aber es muss auch kontrolliert werden, damit sich die Autofahrer daran halten", so Gemeinderat Horst Medel (CDU). "Wenn wir diese Maßnahmen weiter fortschreiben, werden wir unsere Mobilität immer weiter beschränken. Ich kann aber auch jeden verstehen, der ruhig wohnen möchte", so Gemeinderat Lutz Hermann. Gemeinderat Ulli Schmelzle (FDP/UBL) sprach sich für Lärmkontrollen der Motorradfahrer auf der L 401 im Bereich der Ortsmitte Obertal aus. Der Lärm sei besonders an den Wochenenden und Abendstunden sehr stark.

Bürgermeister Ruf verwies auf die Zuständigkeit beim Landratsamt und versprach, die Wünsche entsprechend weiterzugeben. "Tempo 30 ist innerorts aus meiner Sicht das neue Tempo 50", sagte Gemeinderat Michael Ruoss (CDU). Er kritisierte die große Bürokratie bei der Ausweisung der 30er-Zonen. Seiner Meinung nach müssten Bund und Länder das generelle Tempo 30 innerhalb der Ortsbebauung durchsetzen. Ordnungsamtsleiter Marko Burkhardt erklärte, dass eine zeitliche Umsetzung der neuen Tempo-30-Zonen im Gemeindegebiet zeitnah erfolgen solle. Dies liege jedoch nicht ausschließlich in der Zuständigkeit der Gemeinde.

Mehr Schutz für Radler

Gemeinderat Ludwig Wäckers (BUB) sprach von geringeren Unfallfolgen bei Tempo 30, auch für die Fußgänger und Radfahrer. Gemeinderat Michael Seitz (SPD) sah keine Einschränkung der Mobilität bei einer Tempoverringerung. Vielmehr habe die reduzierte Geschwindigkeit etwas mit Rücksichtnahme und Verantwortung zu tun. Mit zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen wurden die vorgestellten Maßnahmen zur Lärmminderung beschlossen. Insbesondere in den Ortsteilen Huzenbach, Klosterreichenbach, Mitteltal, Friedrichstal und Baiersbronn soll es entsprechende Ausweitungen und Neueinrichtung der Tempo-30-Zonen geben. Ebenso könnten im Zuge von Straßensanierungen der Einbau eines lärmoptimierten Asphalts weitere Lärmreduzierungen bringen. Der geplante Schutzstreifen für Radfahrer auf der L 401 würde in Sachen Lärm ebenfalls etwas bringen, so die Ergebnisse der Untersuchungen.