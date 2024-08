Limitierte Sneaker-Editionen liegen derzeit voll im Trend. Erst kürzlich hat Adidas der Stadt Stuttgart einen eigenen Schuh gewidmet. Nun bringt auch Porsche wieder eigene Sneaker heraus – in Zusammenarbeit mit Puma. Die zwölf Modelle sind vom Porsche 911 Turbo inspiriert und passend dazu auf 911 Paar je Modell limitiert.

Die Schuhe orientieren sich an bestimmten Referenzfahrzeugen. So ist der Sneaker „Turbo No. 1“ dem Porsche-Fahrzeug von Louise Piëch in „Silber Metallic“ nachempfunden. Das Innenleben des Schuhs zeigt das ikonische rot-blaue Tartanmuster des Interieurs des ersten 911 Turbo Modells.

Manche Schuhe von Porsche gibt es nur in bestimmten Ländern

Insgesamt 12 verschiedene Modelle bringt der Sportwagenhersteller Porsche auf verschiedene Märkte. Foto: Porsche AG

Eine Besonderheit dürfte auch der Sneaker „Turbo 930“ sein, der dem Turbo von Dr. Ferry Porsche aus dem Jahr 1976 nachempfunden ist. Passend dazu ist auch dieser in der Farbe Oak Green Metallic gehalten und innen ist der Schuh dem grünen Tartanmuster des Porsche Turbos nachempfunden.

Auf den Schuhen ist zudem auch immer ein Vintage-Turbo-Schriftzug sowie ein dezentes Porsche-Logo zu finden. Die Fersenpartie soll zudem die charakteristische „Walflosse“ des Heckspoilers und die rote Rückleuchte aufgreifen. Die Ferse ist zudem mit einem Porsche-Wappen im 3D-Druck versehen.

Stuttgart-Edition von Adidas ist günstiger

Zudem plant Porsche zehn exklusive Editionen. Diese sind jeweils an Referenzfahrzeuge angelehnt und nur im jeweiligen Markt erhältlich. Der Sportwagenhersteller hat sich dabei für die Märkte Deutschland, Frankreich, Polen, Niederlande, Großbritannien, Japan, Singapur, Taiwan, USA und Kanada entschieden.

Die limitierten Sneaker sind ab dem 29. August um 9:11 Uhr erhältlich. Gekauft werden können die Schuhe im Online-Shop von Porsche sowie im Shop des Porsche Museums. Stolzer Preis: 169 Euro. Dazu gibt’s immerhin zusätzlich noch ein Paar schwarze Schnürsenkel. Der Stuttgart-Schuh von Adidas ist günstiger zu haben – er kostet 120 Euro.