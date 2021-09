Viel Blaulicht in Schenkenzell Knoblauchpaste löst Großeinsatz aus

Blaulicht und Einsatzfahrzeuge en masse waren am Donnerstag ab 12 Uhr im Einsatz. Die Ausgangslage: Ein Paketfahrer hatte in seinem Fahrzeug verdächtige Gerüche ausgemacht – und die Polizei alarmiert. Sofort wurden aufgrund von möglichen Gefahrstoffen alle Hebel in Bewegung gesetzt: Der Gefahrgutzug war ebenso vor Ort wie die Feuerwehren Schenkenzell, Schiltach, Schramberg und Rottweil.