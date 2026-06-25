Lily Graumann: Darum spielt eine Spielerin mit Profierfahrung beim SV Musbach

Sechs Tore in drei Spielen, aber kein Name auf den Spielberichten: Eine unbekannte Spielerin sorgte bei der SGM Klosterreichenbach I/SV Musbach II für Aufsehen.

Die letzten drei Partien der SG Klosterreichenbach I/SV Musbach II sorgten für Aufsehen. Beim 10:1-Erfolg gegen die SGM Bierlingen/Weiler, dem 5:2 gegen die SG Geislingen/Leidringen II sowie dem 3:1-Sieg über den VfL Herrenberg II erzielte eine vom Bezirksligisten nicht namentlich genannte Spielerin insgesamt sechs Tore. Auch auf fussball.de wird sie lediglich mit „k.A.“ geführt.

Die Frage nach ihrer Identität ließ daher Raum für Spekulationen. Nach Recherchen handelt es sich um die deutsche Abwehrspielerin Lily Graumann.

Die 2006 geborene Fußballerin steht derzeit bei Asheville City SC Women in den USA unter Vertrag. Das Team spielt in der United Soccer League W League, einer nordamerikanischen Frauenfußballliga auf vorprofessionellem Niveau. Zuvor war Graumann für den Karlsruher SC aktiv, dessen Frauenmannschaft in der Saison 2024/25 in der Frauen-Regionalliga Süd antrat.

KSC und TSG Hoffenheim

Ihre fußballerische Ausbildung erhielt Graumann bei Turbine Potsdam. Sie spielte unter anderem bei der TSG Hoffenheim. Zwischen 2022 und 2024 kam sie für die zweite Mannschaft des Bundesligisten auf 22 Einsätze in der 2. Frauen-Bundesliga.

Auf Nachfrage bestätigte Karin Raisch, Vorsitzende des SV Musbach, den Einsatz der Spielerin: „Es hilft uns natürlich, wenn sie in der Heimat ist und aushelfen kann. Sie ist auf jeden Fall spielberechtigt, wollte aber weder bei Instagram noch auf fussball.de namentlich genannt werden.“

Raisch ergänzt: „Wir hatten in der Mannschaft personelle Probleme. Da hat uns ihre Unterstützung sehr geholfen.“

Auch seitens des Fußballbezirks Nordschwarzwald gibt es keine Bedenken. Pressesprecher Ulrich Bernhard erklärt: „Sie ist spielberechtigt, das ist kein Problem. Der Fall wird in Stuttgart dennoch überprüft.“