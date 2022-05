4 Der SV Oberiflingen hat sich den Liga-Pokal-Titel im Finale in Glatten gegen die SG Glatten-Hopfau II geholt. Initiiert wurde der Pokal vom Helmut Späth (rechts). Foto: Straub

Der SV Oberiflingen hat sich in Glatten erfolgreich den ersten Titel der Saison im Autohaus Roth Liga-Pokal in der Verlängerung erkämpft.















SGM Glatten/Hopfau II - SV Oberiflingen 1:3 (0:0) n.V. In einer engen Partie konnte die SGM Glatten/Hopfau II ihrem Gegner über weite Strecken der Partie Paroli bieten und war teilweise sogar spielbestimmend, da die Mannschaft von Andreas Schweizer taktisch hervorragend eingestellt war.

Auf der Gegenseite erlebte der Trainer Uwe Denner die Situation wie folgt: "Zunächst haben wir schwer in die Partie gefunden, da der Gegner optimal auf uns vorbereitet war und unser Spiel zerstört hat. Mit der Zeit haben wir dann Lösungen gefunden." In der zweiten Halbzeit gelang es vorläufig dem Gast in Führung zu gehen, ehe die Heimmannschaft sich den Ausgleichstreffer erkämpfte.

Handelfmeter bringt Führung

Anschließend konnte keine der Mannschaften mehr Nadelstiche setzen und der Sieger musste in der Verlängerung ermittelt werden. Hier erwischte der SV Oberiflingen den perfekten Start. Nach einem Handspiel wurde der Mannschaft ein Elfmeter zugesprochen, den Lisanne Ade erfolgreich verwandelte und ihr Team auf die Siegerstraße brachte.

"Kampf, Einsatz und Wille"

Nachfolgend hatte der SVO mehr Glück und erzielte gar noch das 1:3, was gleichzeitig den Gewinn des Autohaus Roth Liga Pokal bedeutete. Deren Trainer Uwe Denner zeigte sich dementsprechend zufrieden: "Wir haben heute alles in die Waagschale geworfen und meine Mannschaft hat sich das am Ende des Tages verdient. Der Schlüssel zum Erfolg waren heute Kampf, Einsatz und Wille."

Tore: 0:1 Rebecca Zimmermann (63.), 1:1 Melanie Pösl (72.), 1:2 Lisanne Ade (93., EF.), 1:3 Leonie Bantle (108.)